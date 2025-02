Futbalistky SR v Lige národov štartujú ako favorit

Trnava 20. februára (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky budú v piatkovom zápase C-divízie Ligy národov jasnými favoritkami, ale svoje súperky nesmú podceniť. Na štvrtkovom mediálnom brífingu to zdôraznil asistent trénera Michal Švihorík i samotné hráčky.



Svoje zápolenie v skupine odštartujú Slovenky v piatok domácim súbojom s Faerskými ostrovmi, duel sa odohrá na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Ich súperky figurujú v rebríčku FIFA o 61 pozícií nižšie, no to neznamená, že nemôžu zaskočiť. "Hlavne aby to nepodcenili a rešpektovali kvalitu súpera. Tá kvalita tam bola badateľná, je to dobre organizované, technicky vybavené družstvo, ktoré má svoju tvár a chce hrať. Snažíme sa trošku držať dievčatá v napätí, aby mali rešpekt a dali do toho sto percent, ako pri veľmi ťažkých súperoch," uviedol pred zápasom Švihorík.



Štyridsaťtriročný kouč verí, že domáce prostredie prinesie družstvu výhodu: "Tento štadión nám fakt praje. Je tu kvalitný, naozaj perfektný trávnik. Ony prídu z chladného počasia a umelých trávnikov, takže myslím, že by nám mohlo dať výhodu, že to prostredie poznáme." V kádri sa od pondelkového zrazu nezmenilo nič, no o základnej jedenástke ešte nebolo úplne rozhodnuté. "Samozrejme, máme nejaké otázniky a dnešný tréning nám to ešte nejakým spôsobom ukáže," dodal Švihorík, podľa ktorého však nemožno očakávať rotovanie polovice zostavy.



Význam stretnutia nepodceňuje ani stredopoliarka Mária Mikolajová: "Dôležitosť zápasu sa nemení. Čaká nás prvý duel, ktorý chceme zvládnuť. Vieme, kde majú silné a slabšie stránky, a to chceme zajtra využiť." Kľúčová bude podľa nej efektivita v ofenzíve a pressing, keďže súperky ich budú chcieť prekvapiť rýchlymi protiútokmi. "Je jedno, kto tie góly strelí, musíme ísť za víťazstvom ako jeden tím. Myslím si, že od pondelka máme veľmi dobrú atmosféru v tíme a na tie dva zápasy sa tešíme," pokračovala Mikolajová.



Jej spoluhráčka Diana Bartovičová prípravu nepodcenila. "Chcem byť koncentrovaná, či je to súper z prvého koša alebo posledného. Tieto zápasy bývajú trošku zradné. Ak je súper papierovo slabší, predpokladá sa, že budeme držať loptu a útočiť, takže si budeme musieť dať pozor na protiútoky, ktoré občas môžu byť rozhodujúce," pripomenula 31-ročná obrankyňa. Úvodný výkop je na programe o 19.00 h, o štyri dni neskôr nastúpia zverenky trénera Petra Kopúňa proti Moldavsku.