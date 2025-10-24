< sekcia Šport
Futbalistky SR v príprave proti Ukrajine,Švihorík: „Zapracovať hráčky“
Slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu čakajú v Národnom tréningovom centre v Senci dva prípravné zápasy.
Autor TASR
Senec 24. októbra (TASR) - Slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu čakajú v Národnom tréningovom centre v Senci dva prípravné zápasy. Najskôr si v sobotu 25. októbra o 17.00 h zmerajú sily s Ukrajinou a v utorok 28. októbra o 16.00 h nastúpia proti Maďarsku. Cieľom bude najmä zapracovanie nových hráčok do systému.
Slovenky sa pripravujú na kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta, ktorá odštartuje vo februári 2026. „Po tom, čo sme uplynulú sezónu bojovali v Lige C a súperi nás veľmi nepreverili, privítali sme možnosť zahrať si proti Ukrajine. Verím, že nám tento zápas ukáže, na čom musíme ešte popracovať. Chceme si najmä otestovať defenzívu a zapracovať do nášho systému nové hráčky,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) asistent trénera Michal Švihorík.
Slovenský tím si vybojoval počas leta v Lige národov postup do Ligy B a pred štartom kvalifikačných bojov si chce ešte otestovať viaceré veci. Po roku sa navyše do reprezentačného dresu oblečie Jana Vojteková: „Veľmi som sa už na zraz tešila a keď ma všetci vítali s obrovskými úsmevmi, bol to veľmi príjemný pocit.“ Šancu na debut môže dostať v týchto zápasoch Michaela Martišková. „Veľmi sa teším, že ma tréner zavolal. Som tu prvýkrát a všetci ma prijali výborne, ešte keby som dostala šancu aj v zápase, splnil by sa mi sen,“ prezradila útočníčka talianskej Bologne.
