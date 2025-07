Futbalistom Realu Madrid meškal let, zrušili mediálne aktivity

New York 9. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid zrušil svoje mediálne aktivity pred stredajším semifinálovým duelom na majstrovstvách sveta klubov proti Parížu St. Germain. Dôvodom bol meškajúci let, spôsobili ho búrky v oblastiach Miami a New Yorku.



Tlačová konferencia trénera Xabiho Alonsa a prítomnosť hráčov v mixzóne Thibauta Courtoisa, Federica Valverdeho a Jacoba Ramóna boli pôvodne naplánované na 19:30 na štadióne MetLife. Plánovaný let Madridčanov z Miami o 16.00 sa však kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam oneskoril o hodinu. FIFA pôvodne odložila Alonsovu tlačovú konferenciu na 20.15 a plánovala zrušiť mixzónu. O 19.28 sa však redakcia The Atheltic dozvedela od madridského zdroja, že tím je stále vo vzduchu. A o šesť minút neskôr FIFA oznámila zrušenie všetkých tlačových aktivít na daný deň. Madridčania potom bezpečne pristáli o 20.52.