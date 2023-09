Futbalistov do 21 rokov čaká zápas s Českom, Goljan:Chceme byť aktívni

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká vo štvrtok o 18.00 h v Uherskom Hradišti prvý prípravný zápas septembrového asociačného termínu. Proti rovesníkom z Česka chcú nadviazať na dobré veci, ktoré predviedli v júni v dueli proti Rakúsku (1:1).



V tíme Jaroslava Kentoša nastala počas zrazu jedna zmena, Dominika Veselovského nahradil Máté Szolgai. "Domino prišiel na zraz a povedal nám, že má zdravotné problémy. Vyhodnotili sme to tak, že donominujeme nového hráča, ktorým bol Szolgai. Ostatní hráči sú zdravotne v poriadku," povedal pre portál futbalsfz.sk asistent trénera Tibor Goljan.



Slováci sa chcú proti Čechom ukázať v dobrom svetle a túžia nadviazať na výkony z predchádzajúcich duelov. "Chceme nadviazať na dobré veci, ktoré sme predviedli v júni v zápase proti Rakúsku, v ktorom sme hrali lepšie ako proti Maďarsku. Podali sme lepší bežecký výkon a hrali viac do kolma. Jednoducho, boli tam dobré veci, ktoré budeme vyžadovať aj naďalej, aby sme sa zlepšovali," vravel Goljan.



V kádri je oproti marcovému a júnovému zrazu viacero zmien: "K dispozícii máme desať nových hráčov. Už prvé tréningy ukázali, že hráči majú kvalitu, z čoho sa tešíme. Dôležité však budú samotné stretnutia."



V kádri je aj brankár Jakub Surovčík, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Sparte Praha. V tíme Česka má viacero spoluhráčov: "S chalanmi sme sa ľahko podpichovali. Myslím si, že ak by sme prehrali, tak mi to dajú pekne pocítiť. Viem, že Česi majú veľkú kvalitu, bude to náročné stretnutie. Budú sa prezentovať komplexným štýlom, budú hrať na postupné útoky a aj na rýchle brejky. My budeme musieť podať kvalitný výkon, aby sme mohli myslieť na víťazstvo."