Futbalistov Dukly čaká boj o záchranu

Banská Bystrica 16. februára (TASR) - Pre futbalistov Dukly Banská Bystrica zhasla prehrou 0:4 na ihrisku FC Košice už aj matematická šanca na účasť v skupine o titul. Tá bola po nevydarenom závere jesennej časti už iba v teoretickej rovine a reálnou témou je boj o záchranu. Banskobystričania začali jarnú časť neúspešne, v oboch zápasoch inkasovali po štyri góly. "Je to hanba," priznal kapitán Ľubomír Willwéber.



Zverenci Martina Poljovku sa v sobotňajšom zápase 20. kola Niké ligy hotovali v Košiciach napraviť si chuť po prehre s Trnavou 1:4 v úvodnom zápase jarnej časti. Ich túžba po bodoch bola zrejmá najmä v úvode zápasu a podčiarkol ju moment z 5. minúty, keď Tibor Slebodník v prečíslení prestrelil brankára Dávida Šípoša. Hostia sa však radovali predčasne, keďže VAR odhalil tesný ofsajd. Duklu to nepoložilo, pokračovala v aktívnej hre, no ako kľúčový sa ukázal moment z 28. minúty, keď Nicolas Šikula fauloval Mareka Zsigmunda a na prekvapenie viacerých dostal červenú kartu.



Od tohto momentu dostali Košičania hru pod kontrolu. "Do červenej karty sme boli lepší. Aj sme strelili gól, no pre ofsajd neplatil. Ťažko sa hrá, keď máte na ihrisku o jedného hráča menej," konštatoval Willwéber. Dva inkasované góly v závere prvého polčasu vzali hosťom nádej na úspech, ich snahu o malý futbalový zázrak zmarili ďalšie dva zásahy v druhom dejstve.



Podľa oficiálnych štatistík sa Dukla nedostala ani k jednej strele, ani k rohovému kopu a v pokutovom území mala iba tri dotyky s loptou. Nevýrazný výkon v útoku nenapravila ani defenzíva, ktorá inkasovala štyri góly rovnako ako v predošlom zápase. "Inkasovať osem gólov v dvoch zápasoch je katastrofa," poznamenal Willwéber, ktorý si uvedomuje situáciu v tabuľke: "Hráme o to, aby Dukla ostala v lige. Musíme sa k tomu postaviť ako chlapi. Niečo treba zmeniť a bojovať, nič iné sa nedá robiť. Dnes sme síce prišli o šancu na účasť v skupine o titul, ale tá už aj tak bola iba teoretická. Pre nás sa nič nemení, stále potrebujeme zbierať body. Určite to však nepôjde takýmito výkonmi, hoci do červenej karty to bolo celkom dobré," konštatoval Willwéber.



V nahustenej spodnej časti tabuľky delili Banskú Bystricu od poslednej Skalice iba tri body, no nováčika súťaže čakal v nedeľu súboj s takisto "namočeným" Ružomberkom. Tréner Dukly Martin Poljovka verí, že pôsobenie v skupine o záchranu neuberie hráčom na motivácii. "Hral som futbal na ligovej úrovni a neviem si predstaviť, že by bolo potrebné niekoho motivovať na zápas alebo tréning. Zatiaľ ani nemám pocit, že by to bolo potrebné v tomto mužstve, s týmto naozaj nemáme problém," netajil.