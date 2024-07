Futbalistov Kanady prišiel povzbudiť do šatne hokejista Crosby

Texas 6. júla (TASR) - Kanadský futbalový tím navštívil po víťaznom štvrťfinálovom zápase na Copa America vzácny hosť. Duel proti Venezuele, v ktorom Kanaďania zvíťazili 4:3 po jedenástkovom rozstrele, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil 1:1, sledoval na tribúne aj hokejista Sidney Crosby.



Superhviezda Pittsburghu Penguins a dvojnásobný zlatý olympijský medailista, sa po zápase stretol s hráčmi v šatni. Zapózoval s nimi na spoločnej fotografii a predniesol víťaznú reč. "Chcem vám len poďakovať, bol to pre mňa neuveriteľný zážitok. Rozstrel bol šialený, ukázali ste obrovskú guráž. Fandíme vám chlapci a bolo úžasné byť súčasť tohto divadla. Takže som na vás naozaj hrdý," uviedol hokejista.



Podľa portálu The Athletics sa Crosby s jeho dlhoročnými priateľmi vybrali na zápas v rámci ich každoročného letného výletu. Kanada sa v utorok v boji o postup do finále stretne s Argentínou.