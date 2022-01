Futbalistu trafil do hlavy predmet, sevillské pohárové derby nedohrali

Sevilla 16. januára (TASR) - Sobotný osemfinálový duel Španielskeho pohára vo futbale medzi Betisom Sevilla a FC Sevilla nedohrali. Mestské derby rozhodca prerušil v 39. minúte, keď po vyrovnávajúcom góle Betisu na 1:1 trafil hráča hostí Joana Jordana do hlavy predmet z hľadiska. Arbiter neskôr rozhodol o predčasnom ukončení duelu.



Fanúšikovia Betisu práve oslavovali presný zásah Nabila Fekira priamo z rohu, keď z ich sektora priletel na ihrisko predmet a zasiahol Jordana. Ten držiac si hlavu spadol na trávnik a neskôr ho previezli na vyšetrenia do miestnej nemocnice. Rozhodca Ricardo de Burgos Bengoetxea poslal hráčov oboch tímov do kabín a do zápisu potom uviedol, že hráča zasiahla "dutá 50-centimetrová tyč z PVC". Prípadom sa bude zaoberať Španielska futbalová federácia, ktorá incident už v oficiálnom stanovisku odsúdila. Betisu hrozí kontumácia a vyradenie zo súťaže.



Náhradník Betisu Victor Camarasa podľa agentúry AP neskôr na sociálnej sieti obvinil trénera rivala Julena Lopeteguiho, že svojho hráča vyzval, aby po incidente spadol na zem. "Hanebný a neospravedlniteľný čin niekoho, kto nezastupuje našich fanúšikov," uviedol na Twitteri Camarasa. "Dúfam, že Joan Jordan je v poriadku, ale všetci sme počuli (dokonca aj asistent rozhodcu), ako mu jeho tréner povedal, aby spadol na zem. Netvrdím, že Joan niečo predstieral, iba vysvetľujem, čo bolo počuť na ihrisku."



Sevillské derby má zakaždým vypätú atmosféru, v roku 2007 kouč Sevilly Juande Ramos stratil vedomie, keď ho do hlavy trafila fľaša vhodená na trávnik jedným z priaznivcov Betisu.