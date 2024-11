Kaprálik po remíze s Holandskom: Hrali sme ofenzívne, bez strachu

Žilina 15. novembra (TASR) - Slovenská futbalová "dvadsaťjednotka" je počas jesene naďalej bez prehry a pozitívnu bilanciu potvrdila aj štvrtkovou remízou s Holandskom 3:3. Formu z nedávnych zápasov potvrdili aj proti suverénovi kvalifikácie budúcoročných ME a troma gólmi potešili žilinské publikum. O dva góly sa na domácom trávniku v Žiline postaral útočník Adrián Kaprálik, podľa ktorého Slováci potvrdili svoju kvalitu.



Holanďania zvíťazili vo všetkých desiatich zápasoch kvalifikácie ME 2025 a proti Slovákom boli favoriti. Tréner Jaroslav Kentoš však dokázal svoj tím správne namotivovať. "Hovoril nám, aby sme si nešli zápas užiť, ale aby sme šli bojovať. Chceme víťaziť aj s takýmito silnými súpermi ako je Holandsko či Portugalsko. Napokon, už sme to dvakrát dokázali v Španielsku a v Dánsku. Takíto silní súperi nás budú čakať aj na ME. Myslím si, že sme podali dobrý výkon," uviedol krídelník Nino Marcelli, ktorý strelil druhý gól slovenského tímu a pri treťom asistoval. Tréner Kentoš si po zápase pochvaľoval najmä výkon v závere prvého polčasu a v úvode druhého. Vyťažili z nej góly Marcelliho v 56. minúte a o tri minúty aj Adriána Kaprálika, ktorý poslal Slovákov do nádejného vedenia 3:1. "Bol to náročný zápas najmä po bežeckej stránke. Každý jeden z nás sme nechali na ihrisku všetko. Hrali sme so srdcom, bojovali sme jeden za druhého. Myslím si, že by sme si aj zaslúžili vyhrať, no treba povedať, že súper ukázal svoju kvalitu a po brejkoch vyrovnal," uviedol Marcelli pre futbalsfz.sk. Pre Kaprálika to bol druhý gól v zápase, no v zakončení sa zranil a duel sa pre neho skončil. "Myslím si, že to nie je nič vážne a budem v poriadku," poznamenal.



Neskôr sa aj Holanďania prezentovali gólovo úrodnou trojminútovkou, ktorú začali v 71. minúte. Stretnutie sa napokon skončilo remízou 3:3, ktorá je proti silnému súperovi cenná. "Tento zápas nám ukázal, že môžeme hrať vyrovnané zápasy aj s Holandskom. Hrali sme ofenzívne, bez strachu. Škoda začiatku zápasu, kde sme mali možno priveľký rešpekt. Po prvom našom góle to však bola vyrovnaná partia. Holanďania sú nepochybne kvalitní, ale v tomto zápase sme ukázali svoju kvalitu aj my," povedal Kaprálik.