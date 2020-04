Kluby La Ligy sú proti kritériám na postup do Ligy majstrov

Madrid 17. apríla (TASR) – Viacerým klubom z najvyššej španielskej futbalovej súťaže sa nepáči myšlienka použiť aktuálnu tabuľku v prípade predčasného ukončenia sezóny. Súčasné postavenie tímov by malo vplyv na kvalifikáciu do európskych súťaží.



Proti návrhu sa postavilo najme Getafe, ktoré je piate za San Sebastianom. Oba kluby majú rovnaký počet bodov aj skóre, Baskovia však strelili viac gólov. Podľa prezidenta Getafe Angela Torresa však vedenie Španielskej futbalovej federácie ignoruje pravidlá.



"Neviem či je to neznalosť alebo ignorácia. Pravidlá hovoria, že v prípade konca sezóny je pri rovnosti bodov smerodajné vzájomné skóre a my sme v San Sebastiane vyhrali."



Nespokojní sú aj vo Valencii, ktorá okupuje siedme miesto zaručujúce účasť v Európskej lige. Ak sa však nedohrá národný pohár, do EL by sa posunuli finalisti Bilbao a prípadne San Sebastian na úkor siedmeho tímu v tabuľke. Informovala o tom agentúra DPA.



Španielsku La Ligu v marci prerušili a nad jej reštartom visí otáznik. Prezident La Ligy Javier Tarbes naznačil, že sezóna by sa mohla opäť rozbehnúť 28. mája, no v Španielsku stále evidujú veľký počet nakazených a v krajine platia prísne obmedzenia. V Španielsku evidovali v piatok o 13:00 takmer 185-tisíc prípadov ochorenia COVID-18 a 19 315 úmrtí.