Talianski reprezentanti sa nechali zaočkovať proti koronavírusu

Rím 3. mája (TASR) – Väčšina členov talianskej futbalovej reprezentácie dostala v pondelok prvú dávku vakcíny proti koronavírusu. Netýkalo sa to legionárov a hráčov AS Rím, ktorí sa pripravujú na štvrtkovú semifinálovú odvetu Európskej ligy na pôde Manchestru United.



Očkovanie prebehlo v nemocnici Spallanzani v Ríme. „Cítim hrdosť, že sme to urobili. Nechať sa očkovať je dôležité. Veríme, že sa toho dočká každý," vyhlásil podľa agentúry AP útočník Lazia Rím Ciro Immobile.