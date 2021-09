Messi stále čaká na prvý gól za PSG

Paríž 20. septembra (TASR) – Futbalisti Paríža St. Germain uspeli v nedeľňajšom domácom šlágri 6. kola najvyššej francúzskej súťaže nad Olympique Lyon 2:1. Rozhodujúci gól dal až v nadstavenom čase striedajúci Mauro Icardi, ktorý chvíľu predtým nahradil krajana Angela Di Mariu. Stretnutie nedohral ani najhviezdnejší Argentínčan Lionel Messi, jeho domáci debut ukončil tréner Mauricio Pochettino v 76. minúte.



Argentínsky tréner po záverečnom hvizde obhajoval svoje rozhodnutie. „Všetci vieme, že našom kádri figuruje mnoho vynikajúcich futbalistov. Je v ňom 35 hráčov, ale na trávniku môže byť v jednom čase len jedenásť. Snažím sa rozhodnúť čo najlepšie v danej situácii, tak ako to robí každý tréner. Máme zodpovednosť, niekedy budú ľudia s našimi krokmi spokojnejší, inokedy menej," citovala Pochettina agentúra AFP, podľa ktorej si Messi po vystriedaní odmietol s koučom podať ruku.



„Nie je pravda, že by bol z toho nešťastný. Spýtal som sa ho, ako je na tom, a odpovedal, že je v poriadku." Messi bol v prvom polčase blízko k premiérovému zásahu v parížskom drese, z priameho kopu však trafil spojnicu.



Po zmene strán otvorili skóre hostia, v 54. minúte sa presadil Lucas Paqueta. Domáci vyrovnali o dvanásť minút neskôr, Neymar vybojoval jedenástku v súboji s obrancom Malom Gustom a nariadený pokutový kop premenil nanajvýš rutinérsky, keď brankára Anthonyho Lopesa „zmrazil" v strede a loptu poslal k žrdi.



„Bol to náročný súboj, merali sme si sily so skvelým tímom. Vždy je ťažké, keď musíte otáčať nepriaznivý stav, vynaložíte na to dvakrát viac úsilia. Všetci v našom kádri si zaslúžia uznanie za obetu, ktorú priniesli. Naozaj ma teší, že sme výsledok zvrátili v náš prospech, pred našimi fanúšikmi v Parku princov," povedal Neymar na oficiálnej klubovej stránke.



Hviezdna trojica Messi, Neymar, Kylian Mbappe hrala pospolu od úvodného hvizdu, na trávniku však do toho záverečného zotrvali iba Brazílčan s Francúzom, ktorý sa za dôveru odvďačil centrom na víťaznú hlavičku Icardiho.



„Sme v špecifickej situácii, lebo musíme hľadať najlepšie riešenia a nemáme na to veľa času. Som veľmi spokojný s prístupom aj výkonom, po inkasovanom góle sme v druhom polčase ukázali vôľové vlastnosti. Videl som tam mnoho pozitívneho, teší ma aj to, ako sa učí spolupracovať táto trojica. V tréningu na to nemali veľa času, spoznávanie sa im ide veľmi dobre a odráža sa to v ich spoločných akciách na ihrisku. Toto víťazstvo je pre nás naozaj hodnotné," zdôraznil Pochettino. PSG má po šiestich kolách na konte plný počet 18 bodov a skóre 18:6, ako jediný účastník Ligue 1 ešte v novej sezóne neutrpel prehru.