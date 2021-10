Nová éra Newcastlu odštartovala prehrou

Newcastle 18. októbra (TASR) – Anglický futbalový klub Newcastle United odštartoval pred dvoma týždňami novú éru pod vedením konzorcia na čele s Verejným investičným fondom zo Saudskej Arábie, no prvý zápas pod novými majiteľmi bol pre fanúšikov sklamaním. „Straky" prehrali doma s Tottenhamom Hotspur 2:3 a v tejto sezóne Premier League stále nezvíťazili.



Úvod stretnutia im pritom vyšiel na výbornú a nový manažment mohol oslavovať už v 2. minúte, keď sa presadil Callum Wilson. Potom ich i fanúšikov v St. James Parku umlčali hráči súpera. V 17. minúte vyrovnal Tanguy Ndombele, o päť minút neskôr potvrdil VAR gól Harryho Kanea a v tretej minúte nadstaveného času prvej polovice dokonal obrat Son Heung-Min. Kohúti mali viac z hry až do konca stretnutia, ktoré domáci dohrali bez vylúčeného Jonja Shelveyho, no inkasovali po nešťastnom vlastnom góle Erica Diera.



Newcastle tak opäť nebodoval a v prebiehajúcej sezóne získal len tri body za tri remízy. O jeden menej má posledný Norwich. Fanúšikovia „strák" privítali guvernéra Verejného investičného fondu Yassira Al-Rumayyana na štadióne ako hrdinu, no ešte si musia počkať, kým pocítia vplyv nových majiteľov, ktorí chcú klub prerobiť na jeden z najlepších v Európe a do desiatich rokov získať titul v Premier League. Prvým krokom by mohla byť výmena trénera, i keď klub zatiaľ podržal trénera Stevea Brucea. Podľa britských médií však čoskoro príde do severoanglického klubu pravdepodobne jeden z trojice Frank Lampard, Lucien Favre, Brendan Rodgers.



Bruce je navyše veľmi nepopulárny u fanúšikov, ktorí ho po obrate Spurs častovali skandovaním „chcem odchod Brucea" či „ráno dostaneš padáka. Keby som veril všetkému, čo som minulý týždeň videl, tak by som tu dnes už možno ani nebol. Mojou úlohou je dosiahnuť nejaké výsledky. Nanešťastie, keď ste v Premier League a nevyhrali ste v siedmich či ôsmich zápasoch, ste pod tlakom," povedal tréner po zápase.



Obrat Tottenhamu odštartoval Kane, pre ktorého to bol prvý gól v novej ligovej sezóne, po lobe cez brankára Karla Darlowa, ktorý chytá pri absencii Slováka Martina Dúbravku spôsobenej zranením. Postranný rozhodca najskôr odmával ofsajd, ale VAR gól uznal. „Viem, že okolo mňa bolo veľa rečí, čo sa stáva, ak ste zvyknutý dávať góly a vám to tam nepadá. Vždy sa uisťujem, že ďalšiu šancu už premením," povedal.



Duel museli na približne 20 minút prerušiť, pretože na štadióne prišlo zle jednému z fanúšikov, ktorý spadol na zem. Všimol si to obranca Tottenhamu Sergio Reguilon, ktorý ihneď alarmoval rozhodcu, aby zápas prerušil. Jeho spoluhráč Dier zatiaľ šprintoval k postrannej čiare a zdravotníkom ukazoval, že v hľadisku treba defibrilátor. Rozhodca Andre Marriner následne prerušil hru a hráčov stiahol do kabín. Fanúšikovia a zdravotníci diváka stabilizovali a následne previezli do nemocnice.



„Pri prevoze do nemocnice bol pri vedomí a dokázal konverzovať. Klub sa chce poďakovať fanúšikom za ich rýchle konanie a zalarmovanie usporiadateľov a pochváliť tých, ktorí poskytli okamžitú prvú pomoc a masáž srdca. Ďakujeme taktiež zdravotníkom," uviedol klub vo vyhlásení.



Diera a Reguilona vyhlásili spoločne za mužov zápasu za to, že dokázali bleskurýchle zareagovať na problém na tribúne. „Počuli sme kričať fanúšikov a videl som jedného ležať na zemi. Bol som veľmi nervózny a išiel som za rozhodcom. Povedal som mu, že musíme zastaviť zápas," citovala Reguilona agentúra AP.