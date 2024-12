Futbalová asociácia vyšetruje Durana za jeho reakciu po červenej karte

Londýn 31. decembra (TASR) - Anglická Futbalová asociácia (FA) začala disciplinárne konanie voči Jhonovi Duranovi z Aston Villy. Dôvodom je reakcia útočníka na červenú kartu, ktorú obdržal v minulotýždňovom zápase Premier League na pôde Newcastlu (0:3).



Dvadsaťjedenročného Durana vylúčil rozhodca v 32. minúte po faule na súperovho obrancu Fabiana Schära. Kolumbijčan proti rozhodnutiu protestoval, z trávnika ho museli odvliecť a pred odchodom do šatní kopol do fľaše s vodou. Podľa trénera tímu Unaia Emeryho sa klub odvolá. "Jeho reakcia po kontakte s hráčom bola ospravedlnenie. Môžeme skúsiť analyzovať, či ho kopol alebo nie. Myslím, že to neurobil naschvál. Samozrejme, že sa odvoláme a dúfam, že to nebude dištanc na tri zápasy, pretože to je veľmi veľký trest za jeho správanie," citovala španielskeho kouča agentúra DPA.



Duran už vynechal pondelkový súboj s Brightonom (2:2) a svojim spoluhráčom bude chýbať aj v sobotnom dueli s Leicesterom či v zápase 2. kola Pohára FA proti West Hamu, ktorý je na programe v piatok 10. januára. Aston Villa tak môže na ešte dlhší čas prísť o svojho najlepšieho strelca, ktorý v tejto sezóne zaznamenal 12 gólov vo všetkých súťažiach.