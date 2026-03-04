< sekcia Šport
Futbalová horúčka štartuje
Na školské ihriská vybiehajú tisíce detí
Autor OTS
Bratislava 4. marca (OTS) - Slovensko sa po jarných prázdninách prepína do futbalového módu. Kým slovenský reprezentačný výber zabojuje o miestenku na majstrovstvá sveta, na školských ihriskách po celej krajine sa rozbieha iné, nemenej dôležité zápolenie. Najväčší školský futbalový turnaj u nás, McDonald’s Cup, totiž práve vstupuje do svojej dôležitej fázy. Od 10. marca do 16. apríla 2026 vybehnú na trávniky tisíce chlapcov a dievčat, ktoré spája jediný cieľ, vybojovať pre svoju školu titul majstra Slovenska.
Do aktuálneho, 27. ročníka turnaja sa zapojilo rekordných 1 130 škôl a školských tímov, čo predstavuje takmer dve tretiny všetkých základných škôl na Slovensku. Kopačky si obuje približne 15 000 chlapcov a dievčat vo veku do 10 rokov, ktorí už úspešne prešli sitom školských a regionálnych turnajov. Teraz ich čakajú dôležité okresné kolá, ktoré sú priamou vstupenkou do krajských finále a následne na celoslovenské vyvrcholenie turnaja.
Z ihriska až do reprezentácie
Pre mnohé deti je McDonald’s Cup prvý veľký turnaj v živote. Prvý dres. Prvé napätie pred zápasom. Prvý pocit, že hrajú za niečo viac než len za seba, za svoju školu. Práve tu deti zažívajú atmosféru turnajového futbalu, učia sa fungovať v kolektíve a zisťujú, čo znamená hrať naplno od úvodného hvizdu až po ten záverečný.
Práve na tomto turnaji robili prvé futbalové kroky viacerí dnešní reprezentanti Slovenska, ako sú Martin Dúbravka, Róbert Boženík, Dávid Strelec či Leo Sauer. Svoje prvé turnajové skúsenosti tu zbierali aj Mário Sauer, Nino Marcelli, Tamara Morávková či Timea Majanová. Školské ihriská tak opakovane potvrdzujú, že sú dôležitou súčasťou futbalovej základne Slovenska a prinášajú deťom, chlapcom aj dievčatám, prirodzený vstup do organizovaného športu.
„McDonald’s Cup je pevnou súčasťou systému rozvoja mládežníckeho futbalu. Je to prvý kontakt mnohých detí so súťažným futbalom, s pravidlami, tímovou zodpovednosťou a systematickou prípravou. Tu sa ukazujú prvé športové talenty a formujú nielen budúci reprezentanti, ale aj generácia detí, ktorá si vytvorí trvalý vzťah k pohybu a športu,“ hovorí Cyril Janoško zo Slovenského futbalového zväzu.
Futbal dáva deťom všestranný základ
Školský šport má vo vývoji detí nezastupiteľné miesto a futbal je jedným z jeho najsilnejších nástrojov. Rozvíja motoriku, koordináciu, vytrvalosť aj silu. Učí rozhodovať sa rýchlo, premýšľať strategicky, spolupracovať a rešpektovať pravidlá hry.
„Futbal je mimoriadne komplexný šport. Podporuje fyzický rozvoj, buduje disciplínu, koncentráciu aj schopnosť niesť zodpovednosť. Deti sa učia zvládať úspech aj neúspech, pracovať na sebe a veriť si. To sú zručnosti, ktoré využijú nielen na ihrisku, ale aj v škole a v živote,“ uviedol Ján Krišanda, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Turnaj, kde hrá každý
Futbal je najdostupnejšia hra na svete. Stačí lopta, partia spolužiakov a chuť hrať. Aj preto je pre mnohé deti prvým športom, ktorý si zamilujú.
„McDonald’s Cup túto prirodzenosť ešte posilňuje. V tímoch nastupujú spolu chlapci aj dievčatá. Spoločne bojujú za farby svojej školy, učia sa spolupracovať, podržať sa navzájom a rešpektovať jeden druhého. Každé dieťa má šancu zažiť radosť z pohybu, z hry a z tímového úspechu. Turnaj tak prirodzene vytvára prostredie, kde sa buduje spolupráca, rešpekt a rovnosť príležitostí,“ hovorí Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s Slovakia.
Cesta za titulom pokračuje
Okresné kolá sú len ďalšou zastávkou. Víťazi postúpia do krajských finále v máji. Vyvrcholením bude Sviatok futbalu, 10. – 11. júna 2026, celoslovenské finále, majstrovstvá Slovenska, kde sa stretnú najlepšie školské tímy z celej krajiny. A možno práve na niektorom školskom ihrisku teraz vyrastá ďalší reprezentant. Takto chutí futbal.
O McDonald’s Cup
McDonald’s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) a odborným garantom Slovenský futbalový zväz (SFZ). Od jeho začiatku ho organizačne aj finančne podporuje spoločnosť McDonald’s Slovakia a licenční partneri v rámci celého Slovenska.
Viac info o turnaji nájde na www.mcdonaldscup.sk.
