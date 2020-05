Futbalová sezóna v Poľsku sa opäť rozbehne 29. mája

Varšava 8. mája (TASR) - Poľská futbalová liga sa po koronavírusovej prestávke rozbehne v piatok 29. mája. Vedenie súťaže oznámilo rozpis najbližších dvoch kôl po tom, čo na konci apríla povolila obnovenie zápasov vláda. Sezóna, ktorá sa dohrá bez divákov, by sa mala skončiť 18. a 19. júla.



Hráči a členovia realizačných tímov museli pred návratom do spoločného tréningu v skupinách absolvovať povinnú štrnásťdňovú karanténu a následne úspešne prejsť testovaním na koronavírus. Podľa lekára Krzysztofa Pawlaczyka bol iba jeden z 800 testov pozitívny. Išlo o človeka, ktorý neprišiel do priameho kontaktu s tímom.



Tabuľku poľskej ligy vedie po 26 kolách Legia Varšava s osembodovým náskokom pred druhým Piastom Gliwice.