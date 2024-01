Futbalové kluby minuli na prestupy rekordných 9,63 milióna dolárov

Zürich 30. januára (TASR) - Futbalové kluby minuli v roku 2023 na prestupoch rekordnú sumu 9,63 miliardy dolárov. Predchádzajúce maximum z roku 2019 prekonali o viac ako dve miliardy. Vo svojej finančnej správe to v utorok uviedla Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).



Čísla stúpli oproti roku 2022 o 48,1 percenta. Desať najdrahších prestupov sa na konečnej sume podieľalo takmer desiatimi percentami. Boli medzi nimi Jude Bellingham a jeho odchod do Realu Madrid, prestup Enza Fernandeza do FC Chelsea, či Harry Kane a jeho presun do Bayernu Mníchov.



Na čele rebríčka klubov, ktoré míňali najviac, je FC Chelsea. Za londýnskym klubom nasledujú Paríž St. Germain, FC Liverpool, Real Madrid a Bayern Mníchov. Z líg najviac míňali rovnako ako vlani účastníci Premier League, ktorí zaplatili 2,96 miliardy, teda trikrát viac ako kluby francúzskej Ligue 1. V prvej päťke sa prvýkrát objavili tímy zo Saudskej Arábie. Dokopy minuli 970 miliónov, najmä za Neymara, Sadia Maneho a Riyada Mahreza.



Najviac zarobili kluby nemeckej Bundesligy - 1,21 miliardy dolárov. Najväčší počet hráčov prišlo do Portugalska a to 1017, najviac odišlo z Brazílie, konkrétne 1217. Informácie zverejnila agentúra AFP.