Futbalistky Španielska vyhrali na ME žien v Anglicku nad Fínskom

ME žien v Anglicku



B-skupina:



Španielsko - Fínsko 4:1 (2:1)



Milton Keynes 8. júla (TASR) - Futbalistky Španielska vyhrali vo svojom prvom vystúpení na ME žien v Anglicku nad Fínskom jednoznačne 4:1. Severanky sa síce v dueli B-skupiny ujali vedenia hneď v prvej minúte zásluhou Lindy Sällströmovej, ale favorizované Španielky ešte do prestávky skóre otočili, v druhom pridali ďalšie dva góly a do tabuľky si pripísali prvé tri body. Ďalšími účastníkmi skupiny sú Nemecko a Dánsko.