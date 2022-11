Futbalové MS prvýkrát na Arabskom polostrove a pred Vianocami

Zloženie základných skupín:



A-skupina: Katar, Ekvádor, Senegal, Holandsko

B-skupina: Anglicko, Irán, USA, Wales

C-skupina: Argentína, Saudská Arábia, Mexiko, Poľsko

D-skupina: Francúzsko, Austrália, Dánsko, Tunisko

E-skupina: Španielsko, Kostarika, Nemecko, Japonsko

F-skupina: Belgicko, Kanada, Maroko, Chorvátsko

G-skupina: Brazília, Srbsko, Švajčiarsko, Kamerun

H-skupina: Portugalsko, Ghana, Uruguaj, Kórejská republika



harmonogram fáz turnaja:



skupinová fáza: 20. novembra - 2. decembra

osemfinále: 3.-6. decembra

štvrťfinále: 9.-10. decembra

semifinále: 13.-14. decembra

o 3. miesto: 17. decembra

finále: 18. decembra

Bratislava 16. novembra (TASR) - V decembri 2010 obletela futbalový svet šokujúca informácia, že sa svetový šampionát v roku 2022 uskutoční v sotva 3-miliónovom Katare. Malý emirát ležiaci na Arabskom polostrove uspel v konkurencii kandidatúry USA. Hoci zámorská veľmoc pripravila podľa mnohých odborníkov komplexnejší projekt, musela si na pridelenie MS počkať štyri roky.Už v nedeľu 20. novembra o 17.00 SEČ sa tak duelom domácej reprezentácie a Ekvádoru začnú vôbec prvé majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v arabskom svete a druhé na ázijskom kontinente. Prvé sa konali v roku 2002 v Južnej Kórei a Japonsku. V Katare sa poslednýkrát predstaví 32 tímov, na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade bude štartovať už 48 tímov.Najviac skloňovaným špecifikom blížiacich sa MS je ich termín. Vzhľadom na intenzívne letné horúčavy v Katare sa konajú od druhej polovice novembra do polovice decembra. Stanú sa tak prvým turnajom, ktorý sa nebude hrať v máji, júni alebo júli. Finále je na programe 18. decembra. V dôsledku ich netradičného termínu sa tak majstrovstvá sveta uskutočnia uprostred rozbehnutých sezón domácich líg, ktoré boli nútené zaradiť do svojich rozpisov dlhšie prestávky. Ich "jesenné" zápolenia sa zväčša skončili len týždeň pred štartom MS. Tímy na to doplatili krátkou prípravou, viaceré reprezentácie vrátane obhajcov titulu Francúzov, Brazílie a Anglicka nestihli odohrať pred štartom turnaja ani jeden zápas.V súvislosti s MS v Katare ľudskoprávne organizácie dlhodobo kritizujú krajinu za porušovanie základných práv a zneužívanie zahraničných robotníkov, ktorí sa podieľali na stavbe a príprave štadiónov či infraštruktúry MS. V kvalifikačných zápasoch na túto tému upozorňovali viaceré futbalové reprezentácie z Európy, medzi inými Nemci, Holanďania či Nóri. Hráči týchto tímov sa snažili vyslať do sveta posolstvo tým, že sa rozcvičovali v tričkách s nápisom "REŠPEKT na ihrisku i mimo neho".Bývalý prezident FIFA Sepp Blatter v nedávnom rozhovore priznal, že udeliť MS Kataru bola chyba. Voľbu označil za zlú. Katar je od roku 1954 najmenšou krajinou, ktorá hostí futbalové MS. Blatter zdôraznil veľký problém, že všetkých 64 duelov sa uskutoční na ôsmich štadiónoch v Dauhe a okolí. Bývalý popredný funkcionár sa nechal počuť, že o víťazstve katarskej kandidatúry rozhodlo stretnutie, ktoré pred voľbou dejiska hostil francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Jeho účastníkmi boli vtedajší šéf Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini aj katarský korunný princ Tamím bin Hamad bin Chalífa al-Tání. Na tomto parížskom stretnutí mal Sarkozy zatlačiť na Platiniho, aby sa zástupcovia UEFA priklonili na stranu Kataru.Slovenská reprezentácia si po JAR 2010 druhú účasť na MS nepripíše. V H-skupine kvalifikácie obsadila 3. priečku za Chorvátskom a Ruskom po tom, ako doplatila predovšetkým na nevydarený vstup do cyklu. Na bezgólovú remízu na Cypre nadviazala domácim "prepadákom" s Maltou (2:2). Následne si napravila povesť i pozíciu domácim víťazstvom 2:1 nad Ruskom a remízou 1:1 v Slovinsku, no v dôležitom domácom stretnutí s Chorvátskom doma prehrala 0:1 po góle Marcela Brozoviča v závere stretnutia. Cyprus síce doma zdolala 2:0, no prehra 0:1 v Rusku zavrela pred zverencami Štefana Tarkoviča postupové brány. Kvalifikáciu dohrali Slováci remízami 2:2 v Chorvátsku a doma so Slovinskom, na záver vyhrali 6:0 na Malte.