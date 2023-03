Futbalové MS žien nebude sponzorovať S. Arábia, organizátori to vítajú

Wellington 17. marca (TASR) - Tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta žien v Austrálii a na Novom Zélande nebude sponzorovať saudskoarabský turistický výbor. Uviedla to Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), ktorá obdržala od zväzov oboch organizátorských krajín protestný list.



Austrálii a Novému Zélandu sa nepáčilo, že podujatie by mala sponzorovať krajina, ktorá dlhodobo zlyháva v oblasti ženských práv. Organizátori tak rozhodnutie riadiaceho futbalového orgánu uvítali. Prezident FIFA Gianni Infantino však uviedol, že rozhovory so Saudskou Arábiou aj tak k zmluve neviedli. Zároveň obvinil Austráliu z používania "dvojakého metra", keďže sa postavila proti sponzorstvu, no obchodné vzťahy so Saudskou Arábiou udržiava.



"Vítame objasnenie FIFA týkajúce sa Saudskej Arábie. Rovnosť, rozmanitosť a inklúzia sú pre nás hlbokým záväzkom. Spoločne s FIFA budeme tvrdo pracovať, aby sme zabezpečili, že majstrovstvá sveta žien sa budú niesť v tomto duchu," reagoval výkonný riaditeľ Austrálskej futbalovej federácie (FFA) James Johnson.



Novozélandský futbalový zväz (NFZ) to vidí rovnako. "Sme presvedčení, že pre všetky komerčné partnerstvá je dôležité, aby sa zosúladili s víziou a hodnotami turnajov, na ktorých sa zúčastňujú," citovala z vyhlásenia NFZ agentúra AFP.