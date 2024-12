Futbalové MS žien v Brazílii budú od 24. júna do 25. júla 2027

Zürich 11. decembra (TASR) - Majstrovstvá sveta vo futbale žien sa v roku 2027 uskutočnia v Brazílii od 24. júna do 25. júla. Oznámila to Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).



Pôjde o prvý šampionát v Južnej Amerika. Zúčastní sa na ňom 32 krajín, pričom jedenásť z Európy sa kvalifikuje priamo. Ázia dostala šesť priamych miesteniek, Afrika a Severná Amerika po štyri, Južná Amerika tri a Oceánia jednu. Posledné tri miestenky vzídu z desaťčlenného play off turnaja, ktorý sa odohrá v dvoch fázach v novembri 2026 a februári 2027.



Brazília získala právo hostiť podujatie v máji a usporiada ho v desiatich až dvanástich dejiskách. Informovala agentúra Reuters.