Futbalové zápasy v Taliansku sa budú hrať pred prázdnymi tribúnami

Miláno 25. februára (TASR) - Odvetný zápas šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020 medzi domácim Interom Miláno a bulharským tímom Ludogorec Razgrad odohrajú bez divákov. Rovnako pred prázdnymi tribúnami sa bude hrať aj päť víkendových duelov talianskej futbalovej Serie A. Opatrenia sú dôsledkom šíriacej sa nákazy koronavírusom v krajine.



Inter potvrdil, že štvrtkový duel bude hrať bez divákov na svojej internetovej stránke, pričom rozhodnutie spravil po konzultáciách s predstaviteľmi UEFA, Lombardska aj mesta. Inter, v ktorom pôsobí aj Slovák Milan Škriniar, vyhral v prvom zápase 2:0.



Vedenie talianskej ligy navrhlo rovnaké opatrenia aj pre víkendové zápasy v postihnutých regiónoch a minister športu Vincenzo Spadafora ich po rokovaní Rady ministrov potvrdil. Podľa portálu sport.sky.it sa tak bez divákov odohrá sobotňajší duel Udinese - Fiorentina a nedeľňajšie zápasy AC Miláno - Janov, Parma - Spal, Sassuolo - Brescia a derby Juventus Turín - Inter Miláno. O pondelkovom stretnutí Sampdoria Janov - Verona sa rozhodne neskôr.



Nové opatrenia sa týkajú aj ďalších športov v šiestich regiónoch Talianska - Lombardsko, Benátsko, Piemont, Emilia-Romagna, Ligúria a Furlansko-Júlske Benátky. Uplynulý víkend zrušili na Apeninskom polostrove štyri stretnutia najvyššej futbalovej súťaže.



"Prijímanie opatrení je správne, ale so zápasmi bez divákov nesúhlasím. Sú srdcom nášho športu a musíme sa s nimi deliť o zážitok. Musíme na tento problém nájsť iné riešenie," cituje agentúra SID slová trénera Lazia Rím Simone Inzaghiho.



"Serie A v karanténe," napísal v pondelok denník Gazzetta dello Sport. Na utorok je naplánované rokovanie ministra športu Vincenza Spadaforu s predstaviteľmi národného olympijského výboru CONI. "Našou povinnosťou je podporovať vládu v záujme verejného zdravia," reagoval prezident CONI Giovanni Malago.



Všetky tohtotýždňové podujatia v krajine zrušila Talianska lyžiarska federácia (FISI). Pôvodne sa zákaz súťaží týkal len regiónov Lombardska a Benátska, no funkcionári v pondelok rozšírili nariadenie celoplošne.



V prípade víkendového podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v La Thuile musí vydať verdikt Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS). La Thuile leží v hornatom regióne Valle d’Aosta, ktorý nie je koronavírusom priamo ohrozený. Na sobotný super-G a nedeľnú kombináciu sa chystá aj slovenská reprezentantka Petra Vlhová, jej štart však závisí tiež od stavu zraneného kolena.



Od 18. do 22. marca je v ďalšom talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo na programe finále SP. "Do polovice marca uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Dúfam, že dovtedy sa upokojí," povedal Malago pre RAI Sport.