Futbaloví fanúšikovia nepotrebujú v Katare negatívny test na Covid-19

Dauha 26. októbra (TASR) - Futbaloví fanúšikovia nemusia pred cestou do Kataru absolvovať test na Covid-19. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva zrušilo necelý mesiac pred štartom majstrovstiev sveta povinnosť preukázania sa negatívnym výsledkom testu pri vstupe do krajiny.



Ministerstvo týmto spôsobom zareagovalo na znižujúci sa počet koronavírusových prípadov v Katare i po celom svete, informovala agentúra DPA. Podmienkou však zostáva, že osoba vstupujúca do krajiny musí byť plne zaočkovaná. MS v Katare štartujú 20. novembra, finále je na programe 18. decembra.