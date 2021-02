Futbalový džentlmen Josef Masopust sa narodil pred 90 rokmi

Střimice pri Moste/Bratislava 9. februára (TASR) - Ako prvý český futbalista získal Josef Masopust v roku 1962 prestížne ocenenie Zlatá lopta magazínu France Football. Len niekoľko mesiacov pred tým priviedol československú reprezentáciu k strieborným medailám na majstrovstvách sveta v Čile.



"Zvláštny a nenapodobiteľný. Nemal výskok, nemal šprint, nemal rozštep. Ale predstavoval to, čo znamená stožiar pre plachetnicu," takto opísal legendárneho československého reprezentanta športový novinár Ota Pavel v knihe Dukla mezi mrakodrapy, v ktorej zachytáva okamihy z histórie slávneho pražského športového klubu, ale aj "strieborných chlapcov z Čile" zomknutých okolo Josefa Masopusta.



V utorok 9. februára uplynie 90 rokov od narodenia Josefa Masopusta, vicemajstra sveta z roku 1962, československej futbalovej legendy a českého futbalistu 20. storočia.



Josef Masopust sa narodil 9. februára 1931 v dedinke Střimice pri Moste. Tam, na severozápade Čiech s futbalom, ku ktorému ho priviedol otec, aj začínal. Už ako šestnásťročný nastúpil za áčko Baníka Most. Ligu si prvý raz zahral v Tepliciach (1950-1951), odkiaľ prestúpil do Dukly Praha (1952-1968). S týmto klubom potom spojil takmer celú svoju aktívnu hráčsku kariéru. Dres Dukly obliekol naposledy 22. júna 1968 a od 1. júla sa stal posilou belgického klubu Royal Crossing Molenbeek, v ktorom hrával do roku 1970.



V československej lige odohral Josef Masopust 386 stretnutí a nastrieľal 79 gólov. Známy bol svojou citlivou, vycibrenou technikou, jeho prienikom sa hovorilo "Masopustov slalom". Slávny tréner Dukly Praha Jaroslav Vejvoda svojim hráčom vravieval: "Keď nebudeš vedieť, čo s loptou, prihraj Masopustovi."



V reprezentačnom drese debutoval na budapeštianskom Népstadióne proti domácim Maďarom 24. októbra 1954. Za reprezentáciu odohral 63 zápasov, celkovo 5479 minút a strelil desať gólov. Najslávnejší 17. júna 1962 na Estadiu Nacional v Santiagu de Chile vo finále svetového šampionátu brazílskemu brankárovi Gilmarovi, keď v 15. minúte otvoril skóre. V tomto roku si zároveň prevzal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča Európy, čo sa z Čechov odvtedy podarilo iba Pavlovi Nedvědovi v roku 2003.



Spoluhráči, tréneri a fanúšikovia si Masopusta popri jeho hráčskom umení obľúbili aj pre jeho ľudské vlastnosti a džentlmenské správanie. Na ihrisku aj v civilnom živote vynikal slušnosťou.



Nezabudnuteľná scéna sa odohrala počas majstrovstiev sveta v Čile, na ktorých sa československí hráči stretli už v skupine s Brazíliou. Po 15 minútach sa zranil Pelé, ale keďže sa vtedy nemohlo striedať, najlepší futbalista histórie zostal na trávniku. Protihráči ho však neatakovali a nechávali ho odohrať loptu - tak to bolo až do konca zápasu, ktorý sa skončil nerozhodne 0:0. Zavelil k tomu Josef Masopust, pretože mu neprišlo fér, aby atakovali zraneného protihráča. Po zápase prišiel geniálny futbalista Pelé k Masopustovi a povedal mu: "Ja som kráľ, ale dnes si bol kráľom Ty."



Po skončení hráčskej kariéry bol Masopust úspešný aj ako tréner. V roku 1978 priviedol k historickému titulu Brno a v rokoch 1984 až 1987 viedol československú reprezentáciu. Prispel tiež k rozvoju futbalu v Indonézii, kde trénoval juniorskú reprezentáciu.



Na vrchole hral Josef Masopust 20 rokov - vždy korektne, čestne, slušne. "V živote by som nechytil hráča za dres," povedal v dokumente Českej televízie. "Žime a hrajme fair play!" - také bolo krédo Masopusta, ktorého označujú za najväčšieho futbalového džentlmena na svete.



Josef Masopust zomrel v Prahe 29. júna 2015 vo veku 84 rokov. "Je to jeden z najväčších idolov, aké futbal poznal," povedal o Masopustovi futbalový kráľ Pelé.