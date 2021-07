Futbalový klub Tottenham získal mladého španielskeho útočníka Gila

Londýn 26. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur získal zo Sevilly mladého útočníka Bryana Gila.



"Za služby 20-ročného španielskeho juniorského reprezentanta zaplatí Tottenham odstupné vo výške 25 miliónov eur a do Sevilly navyše smeruje útočník Erik Lamela," informuje internetový portál goal.com.



Gil pricestuje do Londýna, kde by mal podľa zmluvy pôsobiť do roku 2026, hneď po OH 2020. Talentovaný hráč strávil minulú sezónu na hosťovaní v Eibare.