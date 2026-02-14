< sekcia Šport
Futbalový klub Železiarne Podbrezová zdolali MFK Ružomberok
Podbrezová 14. februára (TASR) - V 20. kole futbalovej Niké ligy Podbrezová zdolala na svojom ihrisku Ružomberok jednoznačne 5:0. Po druhom víťazstve v jarnej časti na nulu si poistila piatu priečku v tabuľke. Liptáci zostali na siedmej pozícii a nedotiahli sa tak na šiestu priečku zaručujúcu účasť v nadstavbe o titul.
Domáci vyhrali polčas 2:0, keď na po nevyužitej hlavičke hosťujúceho Mojžiša otvoril skóre z brejku Lampreht, ktorý si spracoval ťažkú loptu za šestnástkou, vnikol do nej a vonkajším priehlavkom pravačkou pekne zakončil pod brvno. V tretej minúte nadstaveného času pred prestávkou po rohovom kope cez Palumetsa zvýšil v päťke osamotený Kováčik pred Húskom. Hneď po zmene strán využil únik Šiler a o malú chvíľu na to ešte mieril spoza pokutového územia do brvna. Štvrtý gól napokon pridal po rohu striedajúci Chyla a piaty po peknej akcii krížnou strelou Šiler.
hlasy po zápase:
Radek Šiler, dvojgólový strelec Podbrezovej: „Dopadlo to tak ako malo. Boli sme dobre pripravení už od predošlého zápasu, celkovo sme dobre nastavení a som rád, že sa to skončilo takýmto rozdielom. Terén bol ťažký, ale od prvého nášho gólu sme to mali v réžii. Tešia ma svoje dva góly, vstúpil som do jarnej časti dobre a dúfam, že v tom budem pokračovať. Udržať sa v prvej šestke bola naša povinnosť, no máme iný cieľ, zahrať si európsku súťaž.“
Peter Kováčik, stredopoliar Podbrezovej: „Pracujeme každý tréning, každý zápas, dávame tomu sto percent a toto je odmena. Sme veľmi dobre pripravení takticky i fyzicky a potom môžeme v zápasoch dominovať tak ako tomu bolo v prvých dvoch zápasoch jari. Dobre sme zapracovali na defenzíve v nízkom strednom bloku, takže aj preto sme vyhrali vysokým rozdielom oba zápasy jari a čo je dôležitejšie, udržali sme aj čisté kontá. Teší ma môj gól, bol som po rohu na zadnej žrdi a veril, že mi to tam prepadne. Dal som dôležitý gól, viedli sme ním do polčasu 2:0. Upokojili sme sa po ňom a v druhom polčase sme tak mohli pokračovať v našej hre.“
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Veľmi ťažko sa to hodnotí. Mali sme tam nejaké príležitosti na skórovanie, ale v niektorých situáciách sa chováme ako deti a súper nás za to potrestal. Bolo vidieť, že domáce mužstvo už dlhšie hrá pokope spolu. Tento zápas je už za nami. Musíme za zdvihnúť a budúci víkend podať diametrálne odlišný výkon, lebo tento v Podbrezovej nemôžem akceptovať.“
Niké liga - 20. kolo:
FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 5:0 (2:0)
Góly: 36. Lampreht, 45+3 Kováčik, 47. a 77. Šiler, 73. Chyla. Rozhodovali: Dohál – Vitko, Halíček. ŽK: Kováčik, Palumets (obaja Podbrezová).
Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Palumets (68. Chyla), Štefánik (62. Filippov), Sanusi – Galčík (78. Khiminets), Šiler (79. Kujabi), Silagadze (68. Paraj)
Ružomberok: Húska – Mojžiš, Král, Luterán – Múdry (46. Grygar), Fila, Bačík (84. Slávik), Chobot (55. Tučný) Selecký – Chrien (55. Murgaš), Jackuliak (55. Šašinka)
