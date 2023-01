Futbalový mág Jose Mourinho má 60 rokov

Setúbal/Bratislava 25. januára (TASR) - Nepatril k výnimočným futbalistom, ale ako kouč dosiahol úspechy, ktoré ho zaradili medzi najúspešnejších trénerov sveta. Vo štvrtok 26. januára bude mať Portugalčan Jose Mourinho 60 rokov.



FC Porto priviedol k víťazstvu v Pohári UEFA a v Lige majstrov, v ktorej triumfoval aj s Interom Miláno. Manchester United doviedol k víťazstvu v Európskej lige a AS Rím sa pod jeho vedením stal historicky prvým víťazom Európskej konferenčnej ligy.



Hlbokú stopu zanechal na lavičke FC Chelsea, keď londýnsky tím priviedol k trom titulom v Premier League, vyhral s ním FA Cup i anglický Superpohár. Z dvoch ligových titulov v Serii A sa pod jeho vedením tešil aj Inter Miláno, s ktorým získal tiež taliansky Superpohár. K ligovému titulu a k zisku španielskeho Superpohára priviedol i Real Madrid.



Jose Mourinho, celým menom José Mário dos Santos Mourinho Félix, sa narodil 26. januára 1963 v meste Setúbal. Futbalu sa venoval aj jeho otec Félix Mourinho, ktorý hrával za Belenenses a Vitóriu de Setúbal, neskôr pôsobil aj ako trénoval. Matka pracovala ako učiteľka na základnej škole.



Budúci úspešný tréner Jose Mourinho začal s futbalom v mládežníckych tímoch Uniao de Leiria a Belenenses. V pozícii stredopoliara sa predstavil aj medzi dospelými ako hráč Rio Ave (1981-1982), Belenenses (1982-1983), Sesimbra (1983-1985) a Comércio e Indústria (1985-1987), kde ukončil hráčsku kariéru.



Absolvoval štúdium na Instituto Superior de Educaço Física (ISEF) a trénerské kurzy v Anglicku a Škótsku, vďaka ktorým sa naučil výborne po anglicky, čo mu pomohlo v kariére trénera. Už koncom 80-tych rokov minulého storočia začal trénovať mládežnícke tímy do 18 a 19 rokov v rodnom meste v klube Vitória de Setúbal.



Po ročnom pôsobení na pozícii asistenta hlavného trénera v klube Estrela da Amadora (1990-1991) odišiel do Sportingu Lisabon, kde bol najprv prekladateľom pre anglického trénera Bobbyho Robsona, ale postupne sa prepracoval na pozíciu jeho asistenta.



V roku 1994 sa Robson a Mourinho presunuli do FC Porto. Klub pod ich vedením vyhral dvakrát najvyššiu portugalskú ligu a v Lige majstrov sa dostal do semifinále, kde podľahol FC Barcelona. Ako Robsonov asistent sa Mourinho v roku 1996 presunul práve do katalánskeho veľkoklubu a v Barcelone pôsobil do roku 2000, pričom asistoval aj Holanďanovi Louisovi van Gaalovi.



Ako hlavný tréner sa Mourinho prvýkrát predstavil v Benfice Lisabon, keď v roku 2000 vystriedal Nemca Juppa Heynckesa. Benfica však pod jeho vedením odohrala len desať zápasov. Po nezhodách s vedením klubu zakotvil Mourinho v tíme Uniao de Leiria, odkiaľ v roku 2002 odišiel do FC Porto.



V Porte strávil dve sezóny a klub priviedol k dvom (2003, 2004) ligovým titulom a v sezóne 2002/2003 získal Pohár UEFA. V nasledujúcej sezóne 2003/2004 sa futbalisti Porta pod jeho vedením stali prekvapivo víťazmi Ligy majstrov.



Po nečakanom úspechu bol o Mourinha veľký záujem a v roku 2004 sa začalo jeho prvé pôsobenie v londýnskej Chelsea, s ktorou dvakrát (2004, 2005) vyhral Premier League. V intervale 2004-2007 sa hráči Chelsea tešili pod jeho vedením aj z dvoch Anglických ligových pohárov (EFL Cup), zo zisku FA Cupu a anglického Superpohára (Community Shield).



V roku 2008 vymenil Premier League za taliansku Seriu A a jeho zverencami sa stali hráči Interu Miláno. Tých nepriviedol len k dvom (2009, 2010) víťazstvám v najvyššej súťaži, k zisku Talianskeho pohára (Coppa Italia, 2009/2010) a Superpohára (2008), ale v sezóne 2009/2010 aj k triumfu v Lige majstrov, tiež neočakávanému.



Do Realu Madrid prišiel v roku 2010 a s "bielym baletom" v ročníku 2010/2011 získal Španielsky pohár (Copa del Rey), v roku 2012 Superpohár (Supercopa de Espaa) a v sezóne 2011/2012 vyhral Primera División (dnes La Liga).



Po madridskej anabáze sa vrátil do Anglicka, kde v sezóne 2014/2015 priviedol FC Chelsea k ligovému titulu a k zisku Anglického ligového pohára.



V roku 2016 prešiel do Manchesteru United a s "červenými diablami" vyhral Anglický ligový pohár (2016/2017) a Superpohár (2016), ale predovšetkým triumfoval v sezóne 2016/2017 v Európskej lige UEFA. Manchester v roku 2019 vymenil za Londýn, kde do roku 2021 viedol Tottenham Hotspur.



Na začiatku mája 2021 sa vrátil do Talianska, kde sa dohodol na zmluve s AS Rím. Už o rok, 25. mája 2022, priviedol "rímskych vlkov" do prvého finále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom AS Rím vyhral 1:0 nad Feyenoordom Rotterdam. AS Rím sa tak tešil z prvej veľkej trofeje po 14 rokoch a Mourinho dosiahol piaty európsky pohár a celkovo 26. trofej.



Jose Mourinho je ženatý a má dve deti. Okrem futbalu sa venoval a venuje viacerým charitatívnym projektom, napríklad sa podieľal na akciách Svetového potravinového programu (WFP) patriaceho pod OSN.