Futbalový obranca Celik posilní v nadchádzajúcej sezóne AS Rím

Rím 5. júla (TASR) - Turecký futbalista Mehmet Zeki Celik prestúpil z Lille do AS Rím. Dvadsaťpäťročný obranca podpísal s účastníkom Serie A zmluvu do júna 2026.



Taliansky klub zaplatil za Celika sedem miliónov eur, pričom 15 percent z akéhokoľvek budúceho predaja pôjde tiež do Lille. Turecký reprezentant odohral za štyri roky vo francúzskom Lille takmer 150 zápasov vo všetkých súťažiach a v roku 2021 sa tešil z titulu vo francúzskej Ligue 1. Informovala AFP.