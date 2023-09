Kružliak ide na operáciu, nezahrá si do konca roka

Košice 18. septembra (TASR) - Slovenský futbalový obranca Dominik Kružliak sa zranil počas víkendového zápasu Niké ligy svojho FC Košice v Ružomberku, čaká ho operácia a nezahrá si do konca roka.



Dvadsaťsedemročný stopér prišiel do tímu začiatkom septembra po nevydarenom pôsobení v gréckom Volose. V Košiciach mal nahradiť stopéra Jána Kriváka, ktorý si kvôli roztrhnutému väzu v kolene nezahrá šesť mesiacov, no hneď v prvom zápase v novom drese sa zranil aj on.



Zdravotné problémy si privodil po súboji v 84. minúte. "Do hráča domácich som sa akoby zakliesnil a potom som nešťastne spadol. Hneď som cítil prudkú bolesť v ramene. Nemyslel som si však, že to bude mať až také následky. Je mi nesmierne ľúto, že hneď v prvom zápase som si privodil zranenie, ktoré ma vyradí z hry na taký dlhý čas. Lekári mi povedali, že čo najskôr je nevyhnutná operácia, a tak v utorok idem pod skalpel," povedal pre oficiálnu klubovú stránku.



Ak operácia kľúčnej kosti dobre dopadne, k dispozícii by mal byť najskôr o tri mesiace. "Pravdupovediac, nechcem nič uponáhľať. Prvý mesiac budem musieť mať ruku fixovanú a až potom môžem začať s rehabilitáciou a cvikmi. Je mi ľúto, čo sa stalo. Vieme, že mám za sebou nie príliš príjemné obdobie a toto mi na pohode nepridalo. Je pravda, že predo mnou sa zranil Janko Krivák, teraz zase ja. Verím, že moji spoluhráči, ktorí tam budú v nasledujúcich zápasoch nastupovať, sa už nezrania," dodal.