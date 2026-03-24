FUTBALOVÝ ŠKANDÁL V ČR: Zatkli desiatky ľudí v súvislosti so stávkami
Praha 24. marca (TASR) - Futbalovou scénou v Česku otriasa jeden z najväčších korupčných škandálov v ére samostatnosti. Polícia odštartovala v utorok v ranných hodinách rozsahovo najväčšiu operáciu v súvislosti so stávkami. Podľa predbežných informácií zatkla už desiatky ľudí naprieč všetkými úrovňami.
Vedenie Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) už v tejto súvislosti zvolalo mimoriadne zasadnutie výkonného výboru. Korupčný škandál je zatiaľ zahalený rúškom tajomstva. „Od 6.00 h prebieha obrovský zásah asi najväčšieho rozsahu v histórii českého futbalu. Do akcie je zapojený Europol a Interpol, všetko v koordinácii s Oddelením pre boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov (Antimatchfixing unit) UEFA. Presah je najmä na Morave, týka sa vyšších desiatok osôb. Jedná sa o dôsledok spolupráce FAČR a Polície ČR. Etická komisia začne ešte v utorok konanie s viac ako 40 hráčmi, funkcionármi, rozhodcami a klubmi vrátane klubov najvyššej súťaže až po štvrtú ligu, plus ligy dorastencov,“ uvádza sa podľa portálu isport.cz v správe predsedu výkonného výboru FAČR Davida Trundu.
„Môžem zatiaľ uviesť, že náš útvar robí úkony trestného konania,“ uviedol pre Seznam Zprávy hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podľa webu isport.cz sa pracovalo na tejto akcii tri roky, v súčasnosti prebiehajú domové prehliadky a výsluchy. Medzi podozrivými je okrem iných primátor a zároveň vlastník futbalovej Karvinej Ján Wolf, či profesionálni rozhodcovia. Okrem stávkovania sa spomína aj ovplyvňovanie výsledkov od roku 2023, stopy vedú k stávkovej mafii v Ázii. Na predbežnom zozname sú štyria rozhodcovia - Miroslav Zelinka, Jan Petřík, Jan Všetečka, Simon Vejtas - a hráč Karvinej Samuel Šigut.
Z klubov sa podozrenia týkajú Zlínska, Opavy, Českých Budějovíc, Chlumca nad Cidlinou, Chrudimu, Frýdku-Místku, Vratimova a Ústí nad Orlicí. „FAČR je v tejto kauze iniciátorom. Dlhšiu dobu spolupracujeme na odkrytí nekalých praktík, etická komisia odštartovala 47 konaní, obdobný zásah prebieha aj v zahraničí. Toto je neoddeliteľnou súčasťou reformy českého futbalu. Urobíme všetko, aby stávková mafia zmizla z českého prostredia a organizátori skončili. Zásah sa netýka nikoho z vedenia českého futbalu, UEFA je od začiatku informovaná o situácii. To, čo sa deje, je výsledkom doby,“ uviedol Trunda na tlačovej konferencii.
„Vyšetrovanie bolo z nášho pohľadu dlhé a úspešné. Viackrát sme na sociálnych sieťach upozorňovali na podozrivý zápas, ale bolo potrebné to celé poňať systematicky, aby sme vytrhli tento problém z českého prostredia. Veľké ďakujem patrí polícii ČR a olomouckému štátnemu zastupiteľstvu. Verím, že Česko zažije vo futbale ročníky, keď nebude mať problém s ovplyvňovaním zápasov naprieč všetkými súťažami,“ vyhlásil pracovník integrity FAČR Kamil Javůrek.
V sieti podozrivých sa objavil aj Martin Latka. Bývalý futbalista a terajší funkcionár Opavy sa podľa etickej komisie, ktorá s ním v utorok začala konanie, podieľal na ponúknutí úplatku. Niekdajší mládežnícky reprezentant, ktorý si v novembri 2012 zahral pod trénerom Michalom Bílkom aj v „áčku“, získal titul so Slaviou a v Birminghame si zahral šesť zápasov v Premier League, obvinenia kategoricky poprel. Latka hral aj Bundesligu za Düsseldorf a po kariére najprv pôsobil ako hráčsky agent. Latka podľa etickej komisie najprv ovplyvnil finiš druholigového ročníka 2022/2023 tým, že sa podieľal na ponúknutí 200-tisícového úplatku rozhodcovi Janovi Petříkovi. V rovnakom roku, len v novej sezóne, mal Latka osloviť Petříka aj druhýkrát. Tentoraz pred stretnutím s brnenskou Zbrojovkou a s ponukou 30 tisíc. "Celý život som futbalu dal všetko. Energiu, čas, nadšenie. Preto tento deň bolí. Nemám čo skrývať. Nikdy som nemal. Postavím sa každému konaniu čelom — pretože som presvedčený, že pravda je na mojej strane. Futbal mi dal hodnoty, s ktorými neobchodujem. Integrita pre mňa nikdy nebola len slovo na papieri. Svoje dobré meno budem obhajovať všetkými dostupnými prostriedkami," citoval Latku portál idnes.cz.
