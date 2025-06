Futbalový stredopoliar Musiala z Bayernu sa opäť zranil

Miami 21. júna (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Jamal Musiala sa zranil v piatkovom zápase MS klubov proti brazílskemu tímu Boca Juniors. Bol to pre neho iba druhý duel po tom, čo sa vrátil do zostavy Bayernu po doliečení natrhnutého zadného stehenného svalu.



Musiala nastúpil v 57. minúte, na ihrisku strávil 25 minút a po zranení ho v vystriedal Thomas Müller. Po povahe Musialovho zranenia Bayern zatiaľ neinformoval. V zostave Bayernu chýbal od 4. apríla, do tréningového procesu sa vrátil 7. mája. Aj preto sa tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann rozhodol, že ho nezaradí do nominácie na semifinále Ligy národov.