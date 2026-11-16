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FUTBALOVÝ SVET SMÚTI: Zomrel legendárny brazílsky majster sveta
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a fanúšikom. Odpočívaj v pokoji, šampión, uviedla tlačová služba federácie vo vyhlásení.
Autor TASR
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Rio de Janeiro 16. novembra (TASR) - Bývalý brazílsky futbalista Dino Sani zomrel vo veku 94 rokov. V pondelok to oznámila Brazílska futbalová konfederácia.
Tento stredopoliar bol súčasťou reprezentačného tímu v roku 1958, ktorý získal titul majstrov sveta. „Dino Sani zanecháva bohaté dedičstvo a históriu, na ktorú brazílsky futbal nikdy nezabudne. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a fanúšikom. Odpočívaj v pokoji, šampión,“ uviedla tlačová služba federácie vo vyhlásení na sociálnej sieti.
Tento stredopoliar bol súčasťou reprezentačného tímu v roku 1958, ktorý získal titul majstrov sveta. „Dino Sani zanecháva bohaté dedičstvo a históriu, na ktorú brazílsky futbal nikdy nezabudne. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a fanúšikom. Odpočívaj v pokoji, šampión,“ uviedla tlačová služba federácie vo vyhlásení na sociálnej sieti.