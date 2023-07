Futbalový sviatok: Spartak odohrá v Trnave zápas s Valenciou

Program osláv storočnice



12.00 Otvorenie fanzóny pri fanshope



14.00 Otvorenie brán štadióna



15.00 Koncert skupiny Hudba z Marsu na štadióne



16.00 Koncert skupiny Bystrík Banda



18.00 Zápas FC Spartak Trnava - Valencia CF

Trnava 21. júla (TASR) - V Trnave sa schyľuje k futbalovému sviatku. Spartak odohrá v sobotu 22. júla o 18.00 h v rámci osláv klubovej storočnice zápas so španielskou Valenciou. Už teraz je jasné, že na duel s účastníkom španielskej La ligy príde minimálne 12.000 fanúšikov.Španieli dorazia na Slovensko v piatok a o deň neskôr absolvujú na Štadióne Antona Malatinského neverejný tréning.povedal na tlačovej konferencii tréner Spartaka Michal Gašparík.mali širší okruh kandidátov prezápas, rozhodli sa pre španielsky slávny klub.poznamenal prezident Spartaka Peter Macho.vyjadril sa za hráčsku kabínu Roman Procházka. Pre Spartak bude duel s Valenciou zároveň vyvrcholením prípravného obdobia.odletia v utorok do Lotyšska, v nedeľu budú doma hostiť v premiérovom dueli novej ligovej sezóny Trenčín.Cez leto urobili Trnavčania pomerne značné zmeny v kádri. Prišiel argentínsky stopér Nicolas Gorosito (Banská Bystrica), mladí slovinskí legionári ľavý bek Miha Kompan Breznik a defenzívny stredopoliar Adrian Zeljkovič, len 19-ročný kostarický reprezentant Ricardo Pena, skúsený rakúsky útočník Marco Djuričin, z Trenčína ligou odskúšaní stredopoliar Filip Bainovič a krídelník Philip Azango a z Wisly Plock ďalší futbalista s trenčianskou minulosťou - defenzívny univerzál Martin Šulek. Na druhej strane, "andelom" sa nepodarilo udržať opory tímu ako boli Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava), Abdulrahman Taiwo (FC Riga) či Filip Twardzik (návrat z hosťovania do Linzu).Klub pripravuje v súvislosti s exhibičným zápasom aj spoločenský program. Už od poludnia spustia fanzónu, o 14.00 otvoria brány štadióna, kde sa o 15.00 začne kultúrny program. Výkop stretnutia je o 18.00 h, zápas prinesie v priamom prenose RTVS Šport.