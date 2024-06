Futbalový tréner Southgate dopraje voľno Bellinghamovi

Londýn 2. júna (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate dal týždeň voľna Judeovi Bellinghamovi. Kouč "Albiónu" dopraje oddych dvadsaťročnému stredopoliarovi Realu Madrid po tom, čo s "bielym baletom" získal v sobotu trofej v Lige majstrov a predtým aj titul v španielskej La Lige.



Bellingham vynechá záverečné dve stretnutia prípravy na blížiace sa ME proti Bosne a Hercegovine (3. júna) a Islandu (7. júna). "Nie je to najdôležitejšia vec, aby tu bol. V tejto chvíli je dôležitejšie pre tím aj Judea, aby mal čas na regeneráciu a psychické vypnutie od futbalu," citovala anglického kormidelníka agentúra Reuters.



Angličania sa na kontinentálnom šampionáte predstavia v C-skupine a postupne ich čakajú zápasy so Srbskom (16. júna), Dánskom (20. júna) a účinkovanie v skupine uzavrú 25. júna duelom proti Slovinsku.