Futbalový trh po pandémii ožil, najviac minuli tradične anglické kluby

Zürich 26. januára (TASR) - Medzinárodný futbalový trh sa po pandémii koronavírusu zotavil a v roku 2022 už minuli kluby na príchod nových hráčov celosvetovo 6,5 miliardy amerických dolárov. To znamená nárast o 33,5 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021, uviedla vo štvrtok vo svojej výročnej správe Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Najviac, až 2,2 miliardy dolárov, investovali do nových posíl už tradične kluby z Anglicka.



"Aj keď je toto číslo stále pod úrovňou z rokov 2018 a 2019, kluby sa jasne zotavujú," uviedla FIFA v súvislosti s celkovou sumou za prestupy. Uskutočnilo sa ich celkovo viac ako 20-tisíc, FIFA medzi ne zahrnula iba transfery medzi jednotlivými členskými krajinami a nie v rámci domácich súťaží. Za najväčšie obchody označila príchody Erlinga Haalanda do Manchestru City, Antonyho a Casemira do Manchestru United, Aureliena Tchouameniho do Realu Madrid a Darwina Nuneza do Liverpoolu.



Brazílski hráči boli opäť medzinárodne najobchodovanejší - týkalo sa ich 2061 prestupov, čo je viac než dvojnásobok ďalších v poradí Argentínčanov. Kluby za nich zaplatili celkovo 843,2 milióna dolárov. Portugalské kluby uzavreli rekordných 901 prestupov a kluby v Brazílii prepustili najviac hráčov s 998 ukončenými zmluvami. Najčastejšou prestupovou cestou v minulom roku bolo 338 transferov z Brazílie do Portugalska.



Zo Šachtaru Doneck odišlo vlani najviac hráčov zo všetkých európskych klubov, ukrajinský klub zaregistroval až 51 prestupov do inej krajiny. Odzrkadlili sa tu dočasné prestupové pravidlá FIFA po ruskej vojenskej invázii vo februári minulého roka, ktoré umožnili hráčom odstúpiť od zmlúv s ukrajinskými klubmi.