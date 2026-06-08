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Futbalový útočník Giroud predĺžil o rok kontrakt s Lille

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťdeväťročný Giroud je s 57 gólmi najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie, na MS 2018 v Rusku s ňou získal titul.

Autor TASR
Lille 8. júna (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Olivier Giroud predĺžil o rok kontrakt s OSC Lille. Klub Ligue 1 o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke. Tridsaťdeväťročný Giroud je s 57 gólmi najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie, na MS 2018 v Rusku s ňou získal titul.

Stotožňujem sa s futbalovou víziou OSC Lille, preto som sa rozhodol predĺžiť spoluprácu o ďalší rok. Je to klub, ktorý je symbolom hodnôt a tvrdej práce. Dúfam, že nová sezóna bude pre nás ešte úspešnejšia," uviedol Giroud, ktorý v uplynulom ročníku skončil s Lille tretí a bude mať možnosť zahrať si Ligu majstrov. V roku 2012 získal v najvyššej francúzskej súťaži titul s Montpellierom. Neskôr pôsobil v londýnskych kluboch Arsenal a Chelsea i v AC Miláno.
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