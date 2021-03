Futbalový zväz rokoval s ministerstvom o dohratí amatérskych líg aj SP

Bratislava 4. marca (TASR) – Prezident SFZ Ján Kováčik spolu s generálnym sekretárom SFZ Petrom Palenčíkom rokovali so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ivanom Husárom a generálnym riaditeľom sekcie športu Petrom Dedíkom. Obsahom stretnutia bola prezentácia enormného záujmu SFZ o nájdenie vhodného spôsobu, umožňujúceho obnovenie tréningového procesu a následné dohranie mládežníckych a amatérskych súťaží na jednotlivých stupňoch, vrátane možnosti dohrať Slovnaft Cup.



SFZ kvituje, že vláda v tejto náročnej pandemickej situácii povolila hrať dve najvyššie profesionálne súťaže mužov, ale najväčšou základňou slovenskej futbalovej rodiny sú amatéri a mládež. Práve preto sa predstavitelia SFZ snažili nájsť so štátnym tajomníkom ministerstva školstva a generálnym riaditeľom sekcie športu cestu, ako umožniť mládeži a amatérskym futbalistom aspoň trénovať a pokiaľ to pandemická situácia čo i len trocha umožní, tak obnoviť aj súťaže.



Vedenie zväzu venuje veľkú pozornosť Slovenskému poháru – Slovnaft cup, a preto chce spolu s príslušnými štátnymi orgánmi a inštitúciami nájsť optimálne riešenie, ako sprístupniť mužstvám možnosť dohrať už rozbehnutý ročník 2020/2021 najstaršej súťaže na Slovensku s rešpektovaním zdravia a životov všetkých ľudí.



"Prešli sme viaceré možnosti ako naložiť s pohárovou súťažou dospelých a akonáhle sa dopracujeme k naplneniu niektorého z variantov, budeme o tom informovať širokú futbalovú verejnosť,“ vyjadril sa prvý muž slovenského futbalu pre zväzový web. Treťou dôležitou témou stretnutia bolo hľadanie spôsobu a zabezpečenia kľúčových podmienok pri organizovaní medzištátnych zápasov reprezentačného áčka v marci vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku.



SFZ si uvedomuje aj v tejto zložitej situácii života slovenskej spoločnosti podstatné miesto športu a futbalu ako prostriedku prevencie pred chorobami, vplývajúce na ľudské zdravie, posilňujúce imunitu človeka, zlepšujúce jeho fyzické nastavenie a slúžiace k lepšej psychickej pohode organizmu jednotlivca. Preto aktívne reagoval aj na podnet Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR podieľať sa na príprave návrhu COVID automatu pre šport ešte začiatkom tohto roka. Ten bol pripravovaný s rešpektovaním COVID automatu schváleného Vládou SR. Súčasťou vyhotoveného materiálu je aj konkrétny návrh manuálu pre futbal, v ktorom sú zadefinované požiadavky na tréningový a zápasový proces na úrovni amatérov a mládeže.