Ten Hag reagoval na Ronaldovu kritiku:Je ďaleko od diania v Manchestri

Manchester 12. septembra (TASR) - Holandský futbalový tréner Erik ten Hag odmietol kritiku zo strany Cristiana Ronalda ohľadom smerovania Manchestru United. Tridsaťdeväťročný hviezdny kanonier, ktorý pôsobí v saudskoarabskom Al-Nassr, je podľa Ten Haga "ďaleko od diania v Manchestri".



Ronaldo vyhlásil, že pre "červených diablov" bude pod vedením Ten Haga náročné získať významnejšiu trofej a klub potrebuje prebudovať od základov. Tím získal v predošlých dvoch sezónach Anglický pohár FA aj ligový pohár a kormidelník si je podľa vlastných slov celkom istý ziskom ďalších titulov. V júli však zároveň priznal, že United čaká dlhá cesta k celkovému triumfu v anglickej lige. Tú vyhral naposledy v roku 2013, čo bola posledná sezóna pod vedením legendárneho Alexa Fergusona. "Povedal, že Manchester United nemôže vyhrať Premier League. Ak si ten článok prečítate pozorne, uvidíte to. Je ďaleko v Saudskej Arábii, ďaleko od diania v Manchestri. Každý má právo na názor, je to v poriadku," citovala Ten Haga agentúra AFP.



K vyjadreniam päťnásobného držiteľa Zlatej lopty prišlo v podcaste bývalého anglického futbalistu Ria Ferdinanda, ktorý pôsobil s Ronaldom v United na začiatku milénia. Portugalčana vníma väčšina fanúšikov ako klubovú legendu, za tím odohral 346 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 145 gólov a pomohol mu k zisku deviatich trofejí. "Červení diabli" s Portugalčanom trikrát vyhrali Premier League (2006/07, 2007/08, 2008/09) a tešili sa aj z triumfu v Lige majstrov (2007/08). Skúsený útočník v novembri 2022 predčasne ukončil svoje druhé pôsobenie na Old Trafforde, keď kritizoval vedenie klubu a práve Ten Haga.



Rozhovor prebehol po asociačnom termíne, pred ktorým prehral tím United 0:3 s Liverpoolom: "Viem, v akej časti procesu sa nachádzame, čo musíme urobiť a čo momentálne robíme. Už v minulosti som povedal, že sme stále v prechodnom období a musíme začleniť mnoho mladých hráčov. Vyrovnávame sa aj so zraneniami, no nevyhovárame sa, musíme vyhrávať v každom zápase." Jeho tím vyhral z úvodných troch stretnutí ligy len úvodné proti Fulhamu (1:0) a okrem prehry s Liverpoolom ťahal za kratší koniec aj na ihrisku Brightonu (1:2). Predošlý ročník ukončil 20-násobný anglický majster na ôsmom mieste, čo bol najhorší výsledok od sezóny 1980/81.