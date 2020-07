Union Berlín chce v budúcej sezóne plný štadión, otestuje divákov

Berlín 11. júla (TASR) - Nemecký futbalový prvoligista Union Berlín predstavil ambiciózny plán na sprístupnenie štadióna pre divákov. Klub od novej sezóny chce otestovať na koronavírsu všetkých návštevníkov pred vstupom na tribúny, ich štadión má kapacitu 22,012 ľudí.



"Vstup povolíme na základe vstupenky a negatívneho testu, ktorý nebude starší ako 24 hodín," uviedol Union v návrhu podľa agentúry DPA. Ide o vôbec prvý podobný nápad naprieč bundesligou, no jeho aplikáciu musí chváliť berlínske zastupiteľstvo. Ostatné kluby, napríklad RB Lipsko, sa prikláňajú na sprístupnení polovičnej kapacity, no Union túto možnosť odmieta: "Myslíme si, že sociálny odstup na štadiónoch nefunguje. Keď fanúšikovia nemôžu spoločne povzbudzovať, nie je to ono."