Vedenie La Ligy nevylúčilo účasť divákov na tribúnach v tejto sezóne

Madrid 8. júna (TASR) - Vedenie španielskej futbalovej La Ligy pripustilo možnosť, že sa fanúšikovia vrátia na štadióny ešte v tejto sezóne. Prezident ligy Javier Tebas v nedeľu uviedol, že je naklonený návratu divákov na tribúny v tom momente, ako regionálne vlády uvoľnia bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Tebas tak vyjadril opačný názor akým sa prezentoval napríklad španielsky premiér Pedro Sanchez, podľa ktorého by nebolo fér, ak by niektorý z klubov mal na štadióne fanúšikov a ďalší nie. "Fanúšikovia by sa mali vrátiť okamžite, keď im to umožnia. Nemyslím si, že je veľký problém, ak by len niektoré kluby umožnili účasť divákov na zápasoch," citovala šéfa súťaže agentúra AP.



Najvyššia španielska futbalová súťaž sa znovu rozbehne 11. júna sevillským derby medzi Betisom a FC. Podľa Tebasa liga vyskúša aj virtuálne povzbudzovanie na štadiónoch.