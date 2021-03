Mbappe dvoma gólmi posunul PSG na čelo tabuľky a pokoril ďalšiu métu

Paríž 22. marca (TASR) - Súboj o titul v najvyššej francúzskej futbalovej súťaži sa čoraz viac zamotáva. Na čelo tabuľky sa dostal Paríž St. Germain, ktorý vrátil Lyonu prehru z prvého vzájomného súboja (0:1) a na jeho ihrisku uspel prekvapujúco hladko 4:2. Pred druhým Lille vedie o skóre, Lyon je tretí s trojbodovým mankom a teoreticky na dosah je aj štvrté Monako, ktoré zaostáva o štyri body.



Tréner PSG Maurizio Pochettino mal po piatich týždňoch k dispozícii aj brazílskeho útočníka Neymara, ktorý však po svalovom zranení vybehol na trávnik až na poslednú dvadsaťminútovku. Na hracej ploche nahradil ústrednú postavu duelu Kyliana Mbappeho, autora dvoch gólov. Dvadsaťdvaročný útočník dosiahol v zápase métu sto zásahov v Ligue 1. "Vybral som si dobrý čas na 100. gól, som rád, že som tým pomohol k víťazstvu. Je to méta v mojej kariére, ale cesta pokračuje, ešte mám pred sebou mnoho rokov, počas ktorých sa budem zlepšovať. Teraz je však dôležité, že sme sa dostali na čelo tabuľky a musíme si postavenie udržať," citovala Mbappeho agentúra DPA.



Mladý francúzsky reprezentant otvoril skóre duelu v 15. minúte, ešte do prestávky zdvojnásobil vedenie Parížanov Danilo. Hostia definitívne rozhodli počas prvých siedmich minút druhého dejstva, keď Angel Di Maria zvýšil na 3:0 a vzápätí pridal svoj druhý zásah Mbappe. Lyon už dokázal iba skorigovať gólmi Islama Slimaniho a Maxwela Corneta.



Paríž nastúpil na zápas už s vedomím, že ak vyhrá, dostane sa v tabuľke pred Lille, ktoré prekvapujúco prehralo doma s Nimes (1:2). Do konca ligy zostáva ešte osem zápasov, PSG okrem obhajoby titulu bojuje aj v Lige majstrov a domácom pohári. "Je veľmi dôležité, že sme sa dostali na čelo, stále máme dobrú pozíciu vo všetkých troch súťažiach. Dnes sme spokojní aj s výkonom, ale, samozrejme, očakávame, že podobne pristúpime ku každému zostávajúcemu zápasu," povedal pre klubový web Pochettino.