Schreuder skončil na poste trénera Hoffenheimu

Hoffenheim 9. júna (TASR) - Nemecký futbalový prvoligista TSG 1899 Hoffenheim ukončil spoluprácu s trénerom Alfredom Schreuderom. Štyridsaťsedemročný Holanďan prišiel do tímu pred touto sezónou z Ajaxu Amsterdam a zmluvu mal do 30. júna 2022. Spoločne s ním opustil klub aj jeho asistent a brat Dick Schreuder.



"Alfred stabilizoval mužstvo a pohyboval sa hornej polovici tabuľky. Hlavnou úlohou však bolo budovanie tímu do budúcnosti a my sme sa nedokázali zhodnúť na dôležitých bodoch. Z toho dôvodu sme nevideli zmysel pokračovania spolupráce," uviedol riaditeľ Hoffenheimu Alexander Rosen na klubovom webe.