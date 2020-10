Drahovský okorenil ligový debut za Santa Colomu víťazným gólom

Barcelona 8. októbra (TASR) - Slovenský futsalový reprezentant Tomáš Drahovský má za sebou vydarený debut v drese tímu Catgas Santa Coloma, ktorý okorenil víťazným presným zásahom. V 1. kole najvyššej španielskej súťaže zvíťazila Santa Coloma na palubovke Ribeiry Navarra 6:3, pričom šesťnásobný najlepší slovenský futsalista roka sa strelecky presadil v 15. minúte zápasu.



"Konečne sa po desiatich týždňoch prípravy hralo. Dlho nikto nevedel, kedy sa liga začne. Do stretnutia sme vstupovali ako mierny favorit, išli sme s cieľom vyhrať. Vedeli sme, že sme dobre pripravení, čo sa v zápase aj ukázalo," povedal Drahovský v rozhovore pre portál futsalslovakia.sk. Dvadsaťsedemročný líder národného tímu mal zo svojho premiérového gólu na novom pôsobisku veľkú radosť: "Ani som si neuvedomil, že bol víťazný. Je však dobré, keď sa pri debute podarí dať gól. Opadne tým nejaký tlak, čiže som za to rád." Jeho tím má v najbližších týždňoch náročný program. "Je to brutálne nabité, v priebehu 20 dní odohráme šesť zápasov, potom nasleduje reprezentačná prestávka. Hrať sa bude systémom sobota - streda, ale žreb je pre nás prijateľný, keďže až na nejakú výnimku máme súperov na našej úrovni. Chceme ísť od zápasu k zápasu, najbližšie nás čaká v sobotu Levante, nad ktorým chceme zvíťaziť," poznamenal Drahovský.



Slovák už v minulosti na Pyrenejskom polostrove pôsobil v Cartagene a s adaptáciou preto nemal problémy: "Aklimatizácia bola oveľa lepšia, pretože som vedel, do čoho idem. V podstate som poznal aj klub, v Barcelone alebo okolí som bol už viackrát. Vedel som, aká ma čaká príprava. S trénerom som komunikoval dlhšie, už od januára, keďže odvtedy bola možnosť, že do Santa Colomy prestúpim. Nakoniec sa príprava predĺžila na 10 týždňov, keďže v dôsledku pandémie koronavírusu nastali rôzne problémy. Hľadala sa hala, možnosti ako trénovať... Ak si ale odmyslím súčasnú situáciu, tak v ostatných veciach to bolo veľmi podobné Cartagene, no jednoduchšie v tom, že som už so španielskym futsalom mal skúsenosť."



Priorita Santa Colomy v novej sezóne je postup do play off Ligy Nacional. "To je cieľ pre ligu, okrem toho by sme chceli vyhrať Copa del Rey. V ňom sme sa dostali do Final Four, ktoré sa hrá na konci decembra. Zároveň by sme chceli postúpiť do Copa de Espaňa, kde sa kvalifikuje osem najlepších tímov prvej časti ligovej sezóny," dodal Drahovský pre futsalslovakia.sk.