Futsal: Grécko skompletizovalo menoslov súperov Slovákov v 3. skupine

Atény 12. novembra (TASR) - Tretím súperom slovenskej futsalovej reprezentácie v 3. skupine kvalifikácie ME 2022 bude Grécko, ktoré postúpilo z predkola. V ňom sa po dvoch remízach s Tureckom (3:3 vonku a 1:1 doma) kvalifikovalo do ďalšej fázy vďaka vyššiemu počtu strelených gólov na palubovke súpera. Okrem Grékov si zverenci trénera Mariána Berkyho zmerajú sily s Azerbajdžanom a Moldavskom a prvýkrát v histórii sa pokúsia prebojovať na šampionát.



Tímy v kvalifikácii sú rozdelené do ôsmich skupín po štyroch. Súperi sa medzi sebou stretnú systémom doma - vonku, cyklus prebehne od januára do apríla 2021. Na finálový turnaj ME v holandských mestách Amsterdam a Groningen (9. januára - 6. februára 2022) postúpia ôsmi víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Dva najhoršie tímy z druhých miest odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť.