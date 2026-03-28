Sobota 28. marec 2026
Futsal Klub Lučenec vedie v semifinálovej sérii extraligy 2:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Tatran Prešov vyrovnal sériu s Futsal Team Levice na 1:1, keď doma vyhral 8:3.

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Hráči Futsal Klub Lučenec vedú v semifinálovej sérii futsalovej extraligy nad bratislavskou Pinerolou už 2:0 na zápasy. Favorit uspel v druhom dueli na pôde súpera 5:2. Tatran Prešov vyrovnal sériu s Futsal Team Levice na 1:1, keď doma vyhral 8:3. Semifinále sa hrá na tri víťazstvá.



futsal extraliga - semifinále, druhé zápasy /na 3 víťazstvá/:

Pinerola 1994 FA Bratislava - Futsal Klub Lučenec 2:5 (0:1)

Góly: Góly: 26. Strapek, 39. Kajaba - 4. a 40. Leovski, 21. Romero Molero, 34. Luiz Fernandes, 38. Belaník

/stav série 0:2/



Tatran Prešov - Futsal Team Levice 8:3 (4:1)

Góly: 10. D. Kuhajdík, 14. J. Kuhajdík, 16. L. Hricov, 20. a 34. A. Hricov, 28. a 33. Kapraľ, 32. Burcák - 3. Drozdov, 29. M. Bielik, 34. T. Bielik

/stav série 1:1/
