Lučenec prehral s Palmou 1:4 a stratil šancu na postup

elitné kolo LM - D-skupina:



Illes Balears Palma - MIMEL Lučenec 4:1 (3:0)



Góly: 7. Gordillo, 10., 19. a 33. Fabinho - 23. Romero







ďalší výsledok:



FC Semej - Record Bielsko-Biala 5:0 (3:0)







tabuľka:



1. Palma 2 2 0 0 8:2 6



2. Semej 2 1 0 1 6:4 3



3. Record 2 1 0 1 3:6 3



4. LUČENEC 2 0 0 2 2:7 0



Palma de Mallorca 28. novembra (TASR) - Futsalisti MIMEL-u Lučenec prehrali aj v druhom zápase elitného kola Ligy majstrov a stratili šancu na postup do Final Four. Vo štvrtkovom stretnutí D-skupiny na Mallorke podľahli domácemu Illes Balears Palma 1:4. Jediný gól slovenského šampióna strelil v 23. minúte za stavu 0:3 Juan Jose Romero Molero. Za domácich sa prezentoval hetrikom Brazílčan Fabinho.Lučenec nastúpi v poslednom stretnutí v piatok proti kazašskému Futsal Club Semej. Z každej zo štyroch skupín elitného kola postúpi do májového Final Four iba víťaz.MIMEL účinkuje medzi najlepšími 16-imi klubmi Európy prvýkrát v histórii. Postup si vybojoval víťazstvom na domácom turnaji hlavného kola, na záver ktorého zdolal šampióna Malty Luxol St. Andrews 3:2. Lučenec je druhý slovenský klub, ktorý sa prepracoval medzi šestnástku najlepších, pred ním to dokázal iba Slov-Matic FOFO Bratislava.