Lučenec v skupinovej fáze nastúpi proti Luxol St. Andrews z Malty

hlavné kolo Ligy majstrov



B-vetva:



7. skupina: Mimel Lučenec (SR), Luxol St. Andrews (Malta), tím z predkola G-skupiny, tím z predkola C-skupiny









Nyon 4. júla (TASR) - Slovenský futsalový šampión Mimel Lučenec sa stretne v skupinovej fáze Ligy majstrov s tímom Luxol St. Andrews z Malty. Ďalšiu dvojicu súperov v 7. skupine určia výsledky predkola. Lučenec odohrá zápasy skupiny v domácom prostredí (22. - 27. októbra).Slovenského zástupcu pred žrebovaním nasadili do hlavného kola, ktoré je rozdelené do dvoch vetiev A a B. Zpostupujú z každej skupiny tri mužstvá, ziba víťaz. Slovenský majster obsadil v európskom klubovom rankingu 21. miesto, a tak bude hrať v B-skupine. Lučenec si počká na súperov z predkôl C a G-skupiny.Potenciálni súperi zsú Akaa Futsal (Fínsko), Tirana Futsal (Albánsko), TSV Weilimdorf (Nemecko) a Isbjörninn (Island). Lučenec sa stretne aj s najlepším tímom z kvarteta v G-skupine, v ktorej sú MNK Široki Brijeg (Bosna a Hercegovina), NV Georgians (Gruzínsko), FC Clic Kišiňov (Moldavsko) a Maccabi Netanya (Izrael). Predkolá sú na programe 20.-25. augusta.