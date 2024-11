Lučenec vstúpil do elitného kola prehrou s Bielsko-Biala 1:3

elitné kolo LM - D-skupina:



Record Bielsko-Biala - MIMEL Lučenec 3:1 (2:0)



Góly: 3. a 18. Eric Panés, 27. Ferreira - 37. Romero, ČK: 38. Leovski (Lučenec)







ďalší stredajší program



19.30 FC Semej - Palma Mallorca



Palma de Mallorca 27. novembra (TASR) - Futsalisti MIMEL-u Lučenec vstúpili do elitného kola Ligy majstrov prehrou. V úvodnom zápase D-skupiny na Mallorke podľahli poľskému tímu Record Bielsko-Biala 1:3. Jediný gól slovenského šampióna strelil v 37. minúte za stavu 0:3 Juan Jose Romero Molero.Lučenec narazí v ďalšom stretnutí vo štvrtok na španielsky tím a organizátora miniturnaja Illes Balears Palma, v piatok nastúpi proti kazašskému Futsal Club Semej. Z každej zo štyroch skupín elitného kola postúpi do májového Final Four iba víťaz.MIMEL účinkuje medzi najlepšími 16-imi klubmi Európy prvýkrát v histórii. Postup si vybojoval víťazstvom na domácom turnaji hlavného kola, na záver ktorého zdolal šampióna Malty Luxol St. Andrews 3:2. Lučenec je druhý slovenský klub, ktorý sa prepracoval medzi šestnástku najlepších, pred ním to dokázal iba Slov-Matic FOFO Bratislava.