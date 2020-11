Lučenec vyhral v Lotyšsku a postúpil do hlavnej súťaže Ligy majstrov

Predkvalifikácia LM 2020/2021, na 1 zápas:



FC Petro-w Jelgava – Mimel Lučenec 3:4 pp (3:3, 1:2)



Góly: 11. a 40. Sens, 34. Babris – 7. a 49. Serbin, 14. Brunovský, 23. Rafael

ŽK: Babris, Šustrovs – Záruba, Grcič

Rozhodovali: Pawlovski, Gundler (obaja Nem.)

Lučenec postúpil do 16-finále



Zostava Lučenca: Oberman – Grcič, Serbin, Brunovský, Čeřovský – Rafael, Kyjovský, Záruba, Směřička – Wellington, Greško, Fehérvári, Petík

Jelgava 28. novembra (TASR) – Futsalisti Mimelu Lučenec zvíťazili v sobotu v lotyšskej Jelgave nad domácim majstrom FC Petro-w Jelgava 4:3 po predĺžení v predkole Ligy majstrov 2020/2021. Zverenci trénera Mariána Berkyho sa tak kvalifikovali do šestnásťfinále prestížnej súťaže, ktorého žreb sa uskutoční 9. decembra. Zápasy tejto fázy sú potom na programe 12.-17. januára 2021.Lučenec bol lepší aj napriek tomu, že na Slovensku sa pre koronavírus nehrá extraliga a tréningy sú v obmedzenom režime. Už v dvanástej sekunde kopal penaltu lučenecký Rafael, no nepremenil ju. Hostí ale dostal nekompromisnou strelou do vedenia Serbin v 7. minúte.Domáci po rýchlej akcii vyrovnali vďaka Sensovi, ale Lučenec opäť udrel v 14. minúte. Brunovský krásnou pätičkou rutinérsky prekabátil domáceho brankára. Pár sekúnd pred koncom prvého polčasu ešte Serbin bombou takmer zlomil brvno domácej brány.V druhom polčase mal Lučenec tiež prevahu, ale doplatil na premárnenie mnohých šancí. Rafael v 23. minúte síce zvýšil na 3:1, ale po peknej individuálnej akcii domáci Barbis v 34. minúte duel zdramatizoval.Domáci v závere logicky siahli k hre bez brankára, čo Lučenec neustál, keď inkasoval po strele Sensa šesť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Muselo sa tak predlžovať 2x5 minút. Lučenec prežil viaceré dobré šance Jelgavy a 91 sekúnd pred koncom druhého predĺženia rozhodol o postupe druhým gólom v zápase Serbin, ktorý chladnokrvne zblízka prekonal domáceho brankára.