Futsal: Lučenec sa stretne s Cosmos Tallinn, FC Encamp a PYF Saltires

Žreb predkola LM (zdroj: uefa.com):



A-skupiny: Araz Naxçivan (Azer.), Riga Futsal Club (Lot)*, SSV Jahn Regensburg (Nem.), Istanbul Şişli SK (Tur.)



B-skupina: Örebro SK Futsalklubb (Švéd.), FC Diamant Linz (Rak.), Amigo Northwest (Bulh.)*, ASA Tel-Aviv Owls (Izr.)



C-skupina: FC Eindhoven (Hol.), KMF Titograd (Č.Hora)*, NV Georgians (Gruz.), Europa FC (Gibr.)



D-skupina: KSC Lubawa (Poľ.)*, FC Priština 01 (Kos.), Utleira Idrettslag (Nór.), Ísbjörninn (Isl.)



E-skupina: MIMEL LUČENEC (SR)*, FC Cosmos Tallinn (Est.), FC Encamp (And.), PYF Saltires (Škót.)



F-skupina: Doukas SAC (Gr.)*, Blue Magic FC Dublin (Ír.), BSC Nistru Chişinau (Mold.), Bloomsbury Futsal (Angl.)



G-skupina: Futsal Minerva (Švaj.), Jerevan Futsal Club (Arm.), AEL Limassol (Cyp.)*, FC Fiorentino (S.Mar.)



H-skupina: KMF Radnik Bijeljina (Bos.), Tirana Futsal (Alb.)*, Cefn Druids (Wal.), Sparta Belfast (S.Ír.)



*-usporiadatelia turnajov



Nyon 5. júla (TASR) - Úradujúci slovenský futsalový šampión Mimel Lučenec sa v predkole Ligy majstrov 2023/2024 stretne v E-skupine s estónskym tímom FC Cosmos Tallinn, FC Encamp z Andorry a škótskym PYF Saltires. Rozhodol o tom stredajší žreb vo švajčiarskom Nyone. Lučenec odohrá turnaj 22.-27. augusta v domácom prostredí.Slovenský majster bol pred žrebovaním nasadený do prvého koša. Z predkola sa do ďalšej fázy prebojuje osem víťazov skupín a najlepší tím z druhých miest. Postupujúci sa pripoja k ôsmim klubom v poradí 12 až 15 a 20 až 22 podľa koeficientu, ktoré budú súťažiť v tzv. B-vetve hlavného kola.Hlavné kolo LM sa uskutoční 24.-29. októbra. Lučenec by sa v prípade postupu z prvého miesta predstavil v 8. skupine, kde by boli jeho súpermi taliansky tím Citta di Eboli, bieloruský FC Stalica Minsk a víťaz F-skupiny.