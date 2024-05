Lučenec vstúpil do finálovej série triumfom nad Košicami 5:3

1. finále play off Niké Futsal Extraligy (na 3 víťazstvá):



MIMEL Lučenec - Podpor Pohyb Košice 5:3 (3:1)



Góly: 9., 14. Leovski, 15., 40. Washington, 37. Romero Molero - 13. Marton, 21. Kuruc, 29. León Pérez



/stav série 1:0/



Lučenec 3. mája (TASR) - Futsalisti MIMEL-u Lučenec vstúpili do finálovej série play off Niké Extraligy triumfom 5:3 nad Košicami. Hrá sa na tri víťazstvá, druhé stretnutie je na programe v utorok 7. mája v Košiciach.Obhajcu titulu poslal do vedenia dvomi gólmi Leovski, na presný zásah Martona ešte do polčasu odpovedal Washington. Úvod druhého dejstva vyšiel lepšie Košičanom, keď Kuruc znížil po necelej minúte na rozdiel gólu. V 29. minúte Yosel vyrovnal, gól Romera Molera tri minúty pred koncom poslal zverencov Mariána Berkyho do vedenia. Dvanásť sekúnd pred koncom Washington poistil triumf Lučenca.